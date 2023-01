Het recept van de meester

Nadat hij voor Porsche de concept car van de Mission-E had getekend, kreeg Mitja Borkert (48) promotie: hij werd chief designer voor Lamborghini en vertelt ons wat van hem verwacht wordt.

Mitja Borkert komt uit Oost-Duitsland, maar toen de muur viel, kon hij in 1994 in Pforzheim aan de slag in de Design Hogeschool. Na zijn studie solliciteerde hij bij Porsche waar Harm Lagaey hem uitkoos: in februari 1999 kreeg hij de job en zou er gedurende tien jaar de jongste designer blijven. Al snel stond Borkert aan het hoofd van de afdeling advanced design.

‘Het was de periode waarin Tesla zijn model S lanceerde en het werd al snel duidelijk dat we toch wel iets moesten doen. Ik reed toen met een Porsche 911S cabrio met PDK-koppeling, maar na een testrit met de Tesla was het meteen zonneklaar dat de nieuwe technologie de next step betekende. Ik overtuigde hoofddesigner Michael Mauer om een concept car op wielen te zetten en vond intern inspiratie bij de vierdeurs 960 met achterin liggende motor. Müller steunde me, maar vond dat we de aerodynamica verder moesten benadrukken, zodat de wagen ook stilstaand snelheid suggereerde. Zelf vond ik dat we de grote luchthappers van de turbowagens moesten verkleinen en naar een profiel gaan dat aan de spirit van de 550 Spyder zou herinneren.’

Weinig merken bezitten een silhouet met zo’n een impact als dat van Lamborghini.

Het eindresultaat was de Mission E die in september 2015 aan het publiek werd getoond en volgens Borkert het echte startpunt van de elektrificatie was bij Porsche en zelfs voor de hele Volkswagen Group. Het model inspireerde heel wat constructeurs en de Taycan werd een trendsetter.

Chief designer, een droomjob

‘De dag dat de Mission E intern werd voorgesteld in Weissach was heel bijzonder omdat Walter de Silva, hoofd van design van de hele VW-groep me vroeg om hoofddesigner van Lamborghini te worden.’

Niemand beter dan een designer weet hoe de persoonlijkheid van een automerk gestalte te geven en dat voelde Borkert perfect aan.

‘Een Lamborghini moet altijd inspirerend blijven! De Terzo Millenio uit 2017 heb ik in dezelfde spirit gemaakt als de Mission E. Zelf blijf ik geïnspireerd omdat ik merk dat er zich een nieuwe generatie aandient van fanaten van supersportwagens, jonge experten die graag aan onze wagens snuffelen – omdat Lamborghini’s hen herinneren aan space ships en dat zorgt voor heel wat beweging op sociale media en zeker op Instagram. Die jongelui houden van Lamborghini omdat we aan de conformiteit weten te ontsnappen, verschillend zijn en tegelijkertijd het meest innoverende supermerk. Die fans hebben nog nooit van de Miura of van de Marzal gehoord en toch inspireert het iconische design en het DNA van het merk hen. Er is het unieke ontwerp maar ook de hexagonale vormen, of de snuit van een haai. We gebruiken typische wings en telephone wheels, want de inspiratie wordt ook gevoed door het verleden. Maar alle vormen hebben één ingrediënt gemeen: ze zorgen voor het onverwachte en dat creëert het woweffect dat we nastreven. De hoekige LM-002 uit de jaren tachtig had dat ook al, net zoals de Miura. Omdat we ons bij Lamborghini alles kunnen permitteren.

Lamborghini Sián © National

Weinig merken bezitten een silhouet met zo’n impact als dat van Lamborghini. De Porsche 911 heeft dat en de VW Kever had het eveneens. Ook de scherpe inclinatie van de zijruiten springt eruit omdat de meeste merken een bolvormige cabine bezitten. Achteraan valt het geweldige profiel van de wings en van de schouders op. En er zit altijd wel een knipoog in naar de wereld van potente motorfietsen. Al was het maar door de duidelijk zichtbare banden achteraan.’

‘Dat we het meest innoverende supersportwagenmerk blijven, heeft niet enkel met design te maken. Dat geldt ook voor het gebruik van nieuwe materialen en van een baanbrekende technologie. We waren de eersten om 3D-prints te gebruiken, forcedcomposite of een koetswerk uit koolstofvezel, en kunnen erg flexibel werken op vormen omdat we smart materials en temperatuurverschillen in ons voordeel gebruiken. In de toekomst zal ook het belang van het grafisch effect nog toenemen.

Ook in het interieur willen we een eigen weg bewandelen. De zitpositie is diep en omvat het lichaam zodat de rijder zich meteen een piloot voelt. In het lichtgewicht dashboard gebruiken we zeshoekige vormen en Y-vormige elementen. Want elk detail moet herkenbaar zijn als een onderdeel van Lamborghini.’

Diversiteit troef

‘Daarnaast mikken we op een ongelimiteerde personalisatie van elke auto. We hebben inmiddels 400 kleuren ontwikkeld en elke week komt er nog eentje bij, zodat elke wagen eigenlijk uniek is en dat past helemaal in ons ad personam-programma. Er is geen enkele Sian gebouwd die dezelfde kleur heeft en er zijn ook de fading effects van de koolstofvezelstructuur. Maar onze creativiteit stopt niet bij auto’s. Het is een 360-graden beleving geworden en daartoe rekenen we de aankleding van het interieur van een villa in Dubai, maar ook tafeldesign, meubels, lampen in coproductie met iGuzzini en een samenwerking met motorfietsenbouwer Ducati waaruit de Blue bike en de Green bike zijn ontstaan. We werken ook hand in hand met horlogebouwer Roger Dubuis, maar ons meest in het oog springende project is dat met de jachtenbouwer Italian Sea Group met wie we de Tecnomar City 3 ontwikkelden, waarin onze designtaal met alcantara, koolstofvezel en microfibers wordt doorgetrokken. We zijn daar uitermate fier op omdat onze taal een universele designtaal is geworden.

Lamborghini Huracán EVO © National

Ook binnen ons eigen gamma onderscheiden we drie modellijnen en het is onmiddellijk duidelijk waarvoor de Huracan, de Aventador of de Urus staan. Binnen die lijnen hebben we weer verschillende mogelijkheden die aansluiten bij de persoonlijkheid van de klant. Bekijk de Huracan Tecnica, een racewagen die een gehomologeerde supersportwagen werd voor de weg en waarmee het makkelijk cruisen is. Voortgestuwd door zijn soepele maar uiterst krachtige V10-motor kan dit een voertuig zijn voor elke dag. De STO-variant neemt dan weer alle elementen van onze racewagens over, terwijl je er zowel op de weg als op de racetrack mee uit de voeten kan. Alleen al aan het uiterlijk merk je dat het hier om een duidelijk andere oefening gaat. En binnenkort komt er weer een andere versie van de Huracan aan, gebaseerd op de Sterrato concept car, een 4×4-sportwagen op hoge poten. Eenzelfde oefening hebben we op punt gezet met de Urus Performante want het is altijd onze bedoeling geweest om binnen elke modellijn enkele varianten aan te bieden. Ik overdrijf niet als ik stel dat de Urus de coolest, best looking SUV is, een auto die de hoofden laat omzien, niet zomaar de zoveelste SUV.’

Beschouw me als een chef die voor al onze klanten moet koken.

Toekomst op wielen

De meest tot de verbeelding sprekende creatie van Borkert blijft zonder twijfel de concept car Terzo Millenio. Waar moeten we zo’n futuristische brok geweld positioneren?

‘Het was bij Lamborghini de eerste concept car waar ik volledig verantwoordelijk voor was en dan komt het erop aan om het visitekaartje van je brand af te geven. Het was een geweldig moment omdat we met Mauricio Reggiani, de technische baas van het merk, net de samenwerking met het MIT hadden aangekondigd. Die betreft onder meer het stockeren van energie, maar ook de volgende generatie van koolstofvezel en daardoor ook de visualisering van een veelbelovend partnership. Wat de elektrische energie betreft zijn we nog niet helemaal klaar voor de hypercars en daarom moet je deze auto in de juiste context plaatsen. Terzo Millenio kondigt niet meteen een volgend model aan, hij is een knipoog naar de toekomst. Het verdwijnen van de thermische motor die toch een enorm volume inneemt, biedt ons vele mogelijkheden op designvlak. We kunnen de geluiddempers wegnemen, de uitlaatpijpen vergeten en de vrijgekomen ruimte gebruiken om de aerodynamica te optimaliseren.

Mitja Borkert aan de tekentafel. © National

Noem het een free concept car en de uitdrukking van hoe de meest extreme Lamborghini er zou kunnen uitzien. Al zullen er natuurlijk wel elementen overleven, net als enkele ideeën en vormen. Kijk naar wat we met de Countach en met de Essenza hebben gedaan. De Countach wilden we een spaceship-vorm geven met zo weinig mogelijk lijnen, zodat het heel puur zou worden. Bij de Essenza gebruikten we dezelfde designprincipes op een veel extremere manier. Kortom, beschouw me als een chef die voor al onze klanten moet koken. Sommigen willen elegante wagens, terwijl anderen juist voor het extreme gaan. Het is ook een oefening die aantoont dat we verschillende registers kunnen bespelen. Ik houd veel contact met klanten, ook met degenen die twee tot vijf miljoen euro willen uitgeven voor een auto – een Sian of een Essenza. Daaruit is gebleken dat we een veel opener brand zijn geworden. Daar ben ik trots op, vooral omdat we in alle opzichten moed, durf, authenticiteit en het onverwachte zijn blijven cultiveren.’

‘We zijn een luxemerk met een klassiek imago. Dankzij de Urus en de verschillende varianten binnen onze supercar-lijnen hebben we nieuwe klanten aangetrokken en ik heb een flink aantal onder hen leren kennen. Het gaat om échte ondernemers of om geweldige personages uit de muziekwereld. Ze hebben mijn leeftijd, maar zijn mega succesvol in hun vak en ze willen nu een Countach bestellen omdat ze fan zijn van de Countach uit de jaren tachtig. Er zijn klanten uit de wereld van de visualisering die verschillende Lamborghini’s bezitten. Ik heb ook erg gesofistikeerde klanten leren kennen, die knap en intelligent zijn en een persoonlijke smaak bezitten, want Lamborghini is een merk dat erg aanlokkelijk oogt voor mensen met een sterke opinie en een even sterke smaak. Met de jaren zijn we ook internationaler geworden: we worden op handen gedragen in Japan, maar ook in Duitsland en al helemaal bij de leden van de Lamborghini Club of America die ik in Pebble Beach mocht ontmoeten.

Het mooie aan het leven is dat er mensen met zoveel verschillende opinies bestaan, met zo’n verschillende culturele background en dat die allemaal gelukkig worden van een Lamborghini. Omdat we een uniek stuk design voor hen ontwerpen, iets wat niemand ooit zal weggooien en daardoor als vanzelf erg sustainable is. It’s a piece of art that will remain always.

Maar vergeet niet dat we vooral een team zijn, dat we samen de beslissingen nemen: noi siamo lo squadra. Dat kan omdat iedereen hier weet waarvoor we staan, welke weg we willen gaan en hoe we ons steeds verder openen voor nieuwe ideeën. Dat zorgt voor een geweldige voldoening die ons weer aansteekt om verder in de toekomst te kijken.

De limited series als de Sian en de Countach geven ons bovendien de gelegenheid om ons technologisch te showen en dat is bij geen enkel model duidelijker dan bij de Essenza, een track only supercar waarmee het rijden absolute fun is. Terwijl we anderzijds met de Sian en de Countach onze eerste stappen naar de elektrificatie hebben gezet, dankzij het gebruik van de supercondensator.’