Columns

Ik begin meer en meer sympathie te krijgen voor Amir Bachrouri en zijn columns. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij een soort rijpheid. Vooral zijn column ‘Lezen, lezen, lezen’ ( Knack nr. 22) slaat de nagel op de kop. Bachrouri lijkt zeer goed te begrijpen wat er leeft onder jongeren, maar beseft ook dat dit niet per definitie zaligmakend is. Zo’n talent moet aangemoedigd en gekoesterd worden.

Marc Spaepen

Toiletten (1)

Stijn Tormans schreef een prachtig artikel over het tekort aan openbare toiletten (‘De Vlaamse toilettragedie’, Knack nr. 22). Voor de volledigheid wil ik toch even de Dixi-toiletten op de talrijke bouwwerven vermelden. Als fietsende landschapsverkenner heb ik nog nooit een weigering gekregen van een bouwvakker na een beleefde vraag – desnoods in gebarentaal. Een aanrader.

Frans Van Hove, Merchtem

Toiletten (2)

Ik ben blij met het artikel over het schrijnende tekort aan openbare wc’s. Graag had ik nog iets toegevoegd. Voor rolstoelgebruikers en andere minder mobiele personen is een toegankelijk toilet vinden, openbaar of niet, een ware nachtmerrie. Probeer in centrum Antwerpen maar eens een wc te vinden. In oktober 2007 hield een vijftigtal mensen, waaronder ik, de ludieke actie ‘Geen gezeik, iedereen gelijk’ op de Groenplaats om het gebrek aan sanitaire voorzieningen voor rolstoelers aan te kaarten. We werden uitgenodigd bij toenmalig schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck (SP.A). Ze verklaarde dat de stad zich voornam om om de 750 meter een openbaar toilet te plaatsen. Waar zijn die, vijftien jaar later?

Marie-Hélène Warrens

Toiletten (3)

In ‘De Vlaamse toilettragedie’ wordt het tekort aan openbare toiletten terecht aangeklaagd. Professor Wouter Rogiest stelt dat mannen zenuwachtig worden wanneer ze te kijk staan als ze een urinoir gebruiken. Tot mijn verbazing wordt dat voorgesteld als een voordeel: het versnelt het toiletbezoek. Als man heb ik grote problemen met dat standpunt. In een wereld waarin zowat iedereen meer veiligheid eist in de openbare ruimte heb je als man blijkbaar geen recht op privacy bij het plassen.

Jan Bosmans, Antwerpen

Vermogenskadaster

In ‘PVDA-light’ ( Knack nr. 22) doet Walter Pauli nogal lacherig over de rijkentaks van de PVDA: ‘Alsof iemand weet hoe de Belgische overheid in staat zou zijn om de opulent rijken ook werkelijk te belasten.’ Ik wil aanstippen dat de PVDA inderdaad een ‘miljonairstaks’ op vermogens van meer dan 1 miljoen euro voorstelt, én de oprichting van een vermogenskadaster. Want hoe bereken je een vermogen zonder zo’n kadaster? Ondanks het klassieke gejammer van de donkerblauwe liberalen over privacy en gepeuter in hun wijnkelder of mancave, is zo’n kadaster perfect haalbaar, zei wijlen Luc Coene in 2014, toen hij nog gouverneur van de Nationale Bank was. Gehoord, politici? Voor Sacha Dierckx, politieke wetenschapper en kernlid van de denktank Minerva, is een vermogenskadaster dé manier om eerlijke belastingen te heffen, die alleen de rijksten onder ons raken en de middenklasse sparen. Alleen zo kan de overheid ervoor zorgen dat de sterkste schouders het meeste dragen. Pas dan kun je spreken over rechtvaardigheid.

Bob Michiels, Berchem

Acupunctuur

Ik heb met verbazing het betoog over pseudowetenschappen op de hogeschool gelezen (‘Chakra’s openen leer je aan de Vlaamse hogeschool’, Knack nr. 23). Acupunctuur wordt een pseudowetenschap genoemd en er wordt eerder neerbuigend geschreven over hoe er ‘meridianen met levensenergie door je lichaam lopen’. Het lijkt erop dat Knack nogal eenzijdig geïnformeerd is over deze kwestie. Er is in de laatste vijf decennia veel wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur gevoerd. De neurofysiologische mechanismen zijn intussen bekend. Er zijn wereldwijd 13.000 meta-analyses gepubliceerd over de klinische evidentie van acupunctuur bij meerdere aandoeningen. Het is ondertussen ook bekend dat ‘meridianen’ een woord is dat sinds 1901 ‘voor het goede begrip’ door de Fransman George Soulié de Morant geïntroduceerd werd, terwijl de Chinezen deze meridianen van oudsher ‘vaten’ noemen. In 2020 heeft een onderzoeksteam van Bangor University bewezen dat die meridianen verwijzen naar de fasciale kanalen waarin de bloedvaten en zenuwen lopen. Eenzelfde bewijs werd in 2019 ook geleverd aan de universiteit van Wenen. Ook is vastgesteld dat de acupunctuurpunten neurovasculaire bundels zijn die de huid bereiken, en dus wel degelijk fysieke prikkels doorgeven aan het brein. Het is jammer dat een foute vertaling uit 1901 door veel wetenschappers klakkeloos is overgenomen.

Mieke Vlamynck, acupuncturist, voorzitter EUFOM, de beroepsfederatie voor acupuncturisten