Ex-ambtenaar Jasper Posson debuteert als komiek met Vastbenoemd, een show over zijn ‘AARS’ en zijn vrouw.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Niets zo belangrijk voor een komiek als timing. Begin 2020 stapt Jasper Posson op als vastbenoemde ambtenaar en start, na jaren oefenen in de luwte, zijn comedycarrière. Dan breekt de pandemie uit. Hij overleeft op spaargeld en dankzij redactiejobs bij de tv-programma’s Vrede op aarde en Taboe.

Komiek Joe Lycett lanceerde onlangs een filmpje waarin hij, gekleed in regenboogkleuren, geld hakselt uit protest tegen de homohaat in Qatar. Welk vestimentair statement maakt u?

Jasper Posson:Mijn kleerkast is een kopie van Homer Simpsons kast: een rij afgedragen jeans en amodieuze T-shirts. En ik ben niet dé geëngageerde komiek. Ik word doodongelukkig van het nieuws. Ik lees geen kranten. Het journaal klik ik weg. Ik beluister podcasts.

In mijn show wil ik het publiek vooral zo veel mogelijk laten lachen terwijl ik vertel over mijn overheidsjob en mijn vrouw. Al hoop ik dat mensen ook fronsen. Voorbeeldje? Ik vertel iets ‘typisch’ over de poetsvrouw op het werk. Eerst klinkt gelach en dan zie je de mensen denken: waarom lachen we daar eigenlijk mee? Een grap over Borgerhout, waar ik woon, schrapte ik zelfs. ‘Dat is de plek waar de coke versneden wordt’, zei ik. Racisten vonden die mop te leuk, zo bleek op mijn sociale media. Racisme is de grens van de grap.

Op de affiche zit u in een gouden vogelkooi. Is dat hoe u ‘vastbenoemd’ ziet?

Posson:Dat leg ik uit in de show. Het is geen potje natrappen. Ik hield van mijn job en mis de goeie koffie die ambtenaren zetten. Maar die vaste benoeming is een dom systeem. Afschaffen! Het verhindert oversten – zoals schooldirecties – om slechte werknemers eruit te zetten. Ik verpak die mening in veel humor. Ik wil bovenal entertainen. Als kind al. Moeder raakte me ooit kwijt tijdens het winkelen. Tot ze veel volk zag bij een winkel. In het portiek: haar zoon die de mensen deed lachen!

In Vastbenoemd lacht u met uw AARS, zag ik in de trailer.

Posson:‘AARS’ staat voor Antwerpse Arrogantieschaal. Nul is het minimum, Jan Fabre is het maximum. Mijn AARS-score zit daar tussenin. Ik vertel grappen zoals ik keuzes in het leven maak: rustig en recht uit het hart. En met een perfecte timing. Meestal. (lacht)