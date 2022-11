Het apenpokkenvirus is weer weg

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In zones buiten de tropen lijkt het apenpokkenvirus te verdwijnen. Maar in Congo is een veel dodelijkere vorm van het oorspronkelijke virus gevonden. Het is een blijvende bezorgdheid voor virologen.

Biomedisch wetenschapper Irith De Baetselier van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en haar collega’s melden in Nature Medicine dat het virus zich met uiteenlopende symptomen kan manifesteren. Sommige lijken erg op die van andere ziekten, zoals herpes. Maar soms maakt het virus zijn aanwezigheid niet zichtbaar, waardoor besmette personen het zouden kunnen verspreiden zonder het te weten. Het is niet duidelijk of symptoomloze mensen het virus kunnen overdragen.

Een Amerikaanse epidemioloog stelde in Nature dat niet optreden tegen een besmettelijke ziekte een politieke keuze is. Het feit dat apenpokken vooral in de tropen voorkomen en bij ons vooral homoseksuele mannen lijken te treffen, maakt dat de aandacht voor de strijd tegen het virus minder hoog is dan men zou mogen verwachten.