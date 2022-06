Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Nu werkt ze nog in een broodjeszaak in Gent, maar met haar eerste single en straks haar eerste ep hoopt Helena Mayorga Paredes (25) het helemaal te maken als frontvrouw van haar eigen band. ‘Er is een gebrek aan rolmodellen.’

Helena Mayorga Paredes is half Chileens en half Belgisch. Ondanks haar exotische naam spreekt ze geen Spaans. Zij is een van de zeldzame vrouwen die als gitarist afstudeerden aan het conservatorium van Gent.

Helena Mayorga: Daar ben ik best wel trots op. Tegelijkertijd is het erg jammer dat niet meer vrouwen gitaar spelen.

Hoe komt dat?

Mayorga: Moeilijk te zeggen. Er is een gebrek aan rolmodellen en het instrument is niet echt gemaakt voor een vrouwenlichaam. De uitsnijding van de body zit in de weg van de borsten. Gelukkig bracht St. Vincent samen met de firma Music Man gitaren op maat van vrouwen op de markt.

Is een gitaar dan geen vrouwelijk instrument?

Mayorga: Ik vind van wel. Kent u Sister Rosetta Tharpe?

Nee, nog nooit van gehoord.

Mayorga: Dat is zo typisch. Zij is de moeder van de rock-’n-roll, al voor er sprake was van Elvis Presley. Tharpe was een Amerikaanse gitariste, zangeres en componiste die in de jaren dertig bekend werd met haar unieke interpretatie van gospelmuziek. Zij inspireerde mensen als Little Richard, Elvis Presley, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis.

U hebt ondertussen heel wat ervaring opgedaan als gitarist.

Mayorga: Ik heb onder anderen bij Pavlove, Aarde Aan Daan, Noémie Wolfs en Manngold gespeeld, maar ik heb intussen mijn eigen band, die mijn familienaam draagt. Sinds kort schrijf ik ook eigen nummers. Weekend Lover is het eerste resultaat.

Het is een vrij donker nummer.

Mayorga: Het gaat over een onmogelijke liefde tussen twee mensen die almaar verder van elkaar verwijderd raken. Letterlijk én figuurlijk. Het zegt wel iets over mezelf. Ik probeer creatief te zijn, maar ben vaak ook onzeker. Somberheid schrikt mij niet af, maar daagt me uit om daar iets moois van te maken.

Wat brengt de toekomst?

Mayorga: Ik werk aan een tweede single, die in september uitkomt, en als alles goed gaat, komt de maand nadien mijn eerste ep op de markt. Deze zomer mag ik veel optreden, zoals op de Gentse Feesten, én wil ik wat kilometers afleggen met de band om een sterke liveset te bouwen.