Heleen Jaques

is coördinator van de jeugdmeisjes bij de Voetbalbond, voetbalanalist en voormalige Red Flame.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dan houd ik het toch bij persoonlijk nieuws: de geboorte van mijn broers zoontje, het eerste kleinkind in de familie.

En wat maakte u boos?

We hebben het nu met het WK voetbal gezien, maar het is ook een trend in de bredere samenleving: hoe moeilijk het blijkbaar is om honderd procent te kunnen vertrouwen op anderen.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Op voorhand communiceren. Dat geldt professioneel, maar ook in mijn relatie: ik ben nogal last minute en mijn partner is wel een planner, dus dan is het niet slecht om bepaalde zaken vooraf te bespreken. Ik ben er nog niet, maar ik doe mijn best.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

We hebben een beagle van 2,5 jaar, die als puppy problematisch gedrag vertoonde. We zijn er zelfs mee naar een gedragstherapeut gegaan. Maar sinds dit jaar doet hij aan agility, een soort jumping voor honden. Dat maakt hem heel vrolijk en brengt hem ook tot rust. Zelfs honden hebben behoefte aan sport, zo blijkt.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Ik ben helaas amper aan lezen toegekomen, behalve dan de WK-gids. Veel goede films zag ik ook niet, maar ik genoot erg van de musical Daens. Op tv vond ik de zondagavondserie Onder vuur heerlijk ontspannend. En mijn favoriete artiest dit jaar was Metejoor.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Ik heb getwijfeld om restaurant Elckerlijc te kiezen. Maar doe toch maar de barbecues van mijn man.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

De wandelroutes in Vielsalm, die we samen met de hond hebben ontdekt. Een ongelofelijke natuurpracht.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Raphaël Liégeois, nog maar de derde Belgische astronaut ooit. Hij is 34, net als ik, en misschien vind ik het daarom zo mooi om te zien hoe hij zijn droom heeft kunnen waarmaken.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met mijn partner, zijn moeder, oma en mijn pluszoon. Het is leuk om de drukte van het jaar achter te laten en gezellig samen te tafelen, zeker omdat mijn man zo lekker kookt.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Het is vrij atypisch voor de voetbalwereld, maar de voorbije twee jaar zat ik al veel minder op sociale media. Vroeger kon ik daar zo veel tijd mee verliezen: je begint te scrollen en voor je het weet is er weer een kwartier voorbij.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik heb er geen, en ook totaal geen plannen in die richting.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Ik ga toch wegblijven van de voetbalwereld. Doe maar Remco Evenepoel, die wereldkampioen werd op de weg.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Als iedereen zijn steentje bijdraagt wel, ja.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Het standaard antwoord wellicht: Rusland en Oekraïne.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Blijf gezond, kijk naar wat je wél hebt in plaats van te blijven hangen in ‘wat als’ en ‘had ik maar’. En jaag je dromen na.