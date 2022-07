Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Tijdens Extrema Outdoor, een festival voor elektronische muziek in Houthalen-Helchteren, werden begin juni drie verschillende soorten ecstasypillen met gevaarlijk hoge doses MDMA gevonden. Hoe ze dat zo zeker wisten? Op Extrema stond een pop-up-drugslab. Festivalgangers konden meteen worden gewaarschuwd via schermen op het terrein.

Partydrugs, waaronder ecstasy, lijken niet uit te bannen. In de precoronazomer van 2019 ontstond ophef toen een 27-jarige man overleed aan een drugspil op Tomorrowland en het festival gewoon doorging. Eerder bezweek een jongeman in Dour. Drugsanalyses ter plaatse moeten zulke incidenten helpen voorkomen en een gevoel van veiligheid creëren onder gebruikers.

Drugs als ecstacy, verkocht als pillen of poeder, zijn vooral populair op dansfestivals en toeval is dat niet. Gebruikers worden extraverter, zelfverzekerder en voelen een sterke drang om te bewegen: de drug doet je letterlijk dansen. Maar daarnaast circuleert er nog wel wat op festivalweides. Cocaïne, bijvoorbeeld, en amfetamines (‘speed’), methamfetamine (‘ice’ of ‘crystal meth’) en honderden andere designerdrugs of NPS (nieuwe psychoactieve substanties).

‘In 2015 beschreef het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in Europa 560 NPS en in 2018 waren er al 730’, zegt Paul Calle, urgentiearts op de dienst spoedgevallen van het AZ Maria Middelares Gent en docent aan de UGent. ‘En dat cijfer neemt nog ieder jaar toe.’ Calle deed zelf onderzoek naar drugsgebruik op Tomorrowland en I Love Techno, en ziet de opkomst van on-site drugsanalyses met lede ogen aan. ‘Ze zijn duur en zullen heel weinig bijbrengen’, stelt hij. ‘Het risico op overlijden door partydrugs is kleiner dan één per 100.000 innames. Alcohol is een veel groter probleem. En de combinatie van alcohol en partydrugs al helemaal.’

Uit bloedafnames bij 113 festivalgangers die op I Love Techno de trappers verloren, bleek bij meer dan 90 procent een alcoholintoxicatie. De helft daarvan had geen illegale drugs gebruikt. Ecstacy werd aangetroffen bij 34 procent, cannabis bij 30 procent. Bloedafnames bij 121 dolgedraaide bezoekers op Tomorrowland gaven een vergelijkbaar beeld: 83 procent had een alcoholvergiftiging, en bij de helft daarvan vond men geen andere drugs in het bloed. ‘Kortom, in beslag genomen illegale pillen en poeders testen op festivals is een druppel op een hete plaat’, vindt Calle. Hij betwijfelt of de snelle communicatie over hoog gedoseerde ecstacypillen echt impact heeft op de festivalgangers. ‘Op de kleine groep die in de problemen komt door risicogedrag maken zulke boodschappen waarschijnlijk weinig indruk. En bij anderen kan net de foute indruk ontstaan dat partydrugs legaal zijn, en dat de pillen waarvoor niet gewaarschuwd wordt wel veilig zijn.’