De Chinese ambassade vraagt de minister van Buitenlandse Zaken om een interview in De Tijd in te trekken. Hadja Lahbib (MR) had China er ‘zowel een partner, een rivaal als een potentiële vijand’ genoemd. Ze zei ook dat China vorig jaar cyberaanvallen uitvoerde op Belgische ministeries – wat Peking ontkent – en wees op de risico’s van Chinese investeringen in de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Lahbib legt de eis van de Chinezen naast zich neer.