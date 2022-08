Gülsen – Verboden grapje

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Turkse popzangeres werd vorige week donderdag gearresteerd na een fout gevallen mop. Tijdens een optreden grapte Gülsen dat een van haar bandleden ‘een pervert was geworden toen hij les volgde op een Imam Hatip-school.’ Die vooropleidingen om imam te worden, kennen een felle opmars sinds premier Recep Tayyip Erdogan aan de macht is. Conservatief Turkije veroordeelt het grapje van Gülsen, al krijgt de bekende zangeres ook veel steun. Maandag werd Gülsen onder huisarrest geplaatst, in afwachting van haar proces.