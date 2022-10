Green modernism Museum Ludwig Keulen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het Museum Ludwig kleurt groener dan ooit dankzij een expo die zich concentreert op planten en welke rol ze spelen in de plastische kunsten. Green Modernism: The New View of Plants neemt u mee naar het begin van de twintigste eeuw en toont hoe planten voorbij de botanische wereld groeien, en ook de angsten, dromen en ideologieën van hun tijd illustreren. Er zijn werken van Hans Arp, Otto Dix, Max Ernst en Ernst Ludwig Kirchner, van expressionisten en surrealisten die planten gebruiken om met kleur, vorm en symboliek te experimenteren. Ze worden aangevuld met films en foto’s van Marlene Dietrich en de eerste time lapse-opnames van bloeiende en verwelkende bloemen. Bovendien gaat het om een pilootproject inzake klimaatneutraal cureren, met een catalogus die alleen online beschikbaar is en zelfs een museumdak waarop kruiden worden gekweekt.