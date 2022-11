Geert Verdickt

is muzikant en frontman van Buurman. Hij is nu op tournee met zijn nieuwe plaat Vuurman.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Hoe grote energiespelers ontzettend veel centen verdienen en roofbouw plegen op de wereld, terwijl burgers vastzitten in een systeem waaruit ze niet kunnen ontsnappen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Ik vrees van niet. Het geeft me wel hoop te zien dat veel jonge mensen een andere mindset hebben: zij kiezen bijvoorbeeld voor tiny houses in plaats van grote villa’s en dikke auto’s.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Al vaak. Doe mij maar een plekje midden in de bossen, ergens in Canada of Zuid-Frankrijk. Een plek zonder menselijke geluiden, dat is vakantie voor mijn hoofd. Maar dan zou ik veel te veel mensen missen, dus blijf ik hier.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Toen ik een jaar of vijf was, zat ik op de vensterbank te kijken naar het onweer, met mijn moeder achter me. De fascinatie voor dat natuurfenomeen, in combinatie met geborgenheid: heerlijk. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Sinds een tijdje zit ik niet meer op sociale media. Zalig hoeveel ruis er sindsdien is verdwenen.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Constant. Al zijn het eerder praktische mededelingen dan diepe gesprekken.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Maar ik voel wel dat veel dingen aan het kantelen zijn. Ik hoop dat de kracht van de massa zal worden gestimuleerd, zodat die weer waarachtig kan spreken.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

De muziek van Noordkaap, die ik rond mijn twaalfde leerde kennen. Mijn allereerste optreden was van Pink Floyd en het tweede van Noordkaap. Dat vond ik minstens even indrukwekkend. Onlangs zag ik hen in de AB en dat concert was één lange extase.

Waarover zou u meer willen weten?

Over zeer veel. Bijvoorbeeld over psychedelica, waarover ik onlangs een fijne Netflix-reeks zag.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Jarenlang probeerde ik 500 euro per jaar te schenken, maar corona heeft er serieus ingehakt, waardoor dat voorlopig niet meer zo vanzelfsprekend is.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Het mooie aan liefde is dat ze onmetelijk is en niet mathematisch bewijsbaar. Maar het moeilijke is dat we in een maatschappij leven die net veel belang hecht aan dat bewijsbare. Al wint de liefde uiteindelijk toch.

Vindt u seks overschat?

De poeha eromheen wel. Ik vind het belangrijk dat elk levend wezen zijn of haar vorm van seks mag beleven, in onderlinge goedkeuring en met de nodige discretie, uiteraard.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Enkele dagen. Die gezellige bezoekjes eindigen meestal met een potje tafelvoetbal.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Zo nu en dan ga ik stevig fietsen, ik let op mijn eten en ik probeer mezelf sinds kort ook mentaal te voeden, met interessante boeken en docu’s.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat we nog heel veel te leren hebben, vooral over oude wijsheden die we kwijt zijn.