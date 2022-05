Frank Vandenbroucke – Franstalige quota

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er is een akkoord over de quota voor studenten huisarts – een communautaire ruzie die al decennia aansleept. Ook in Franstalig België komt er voortaan een toegangsexamen en een inschrijvingslimiet. Deels bestaat de oplossing van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in het optrekken van de quota, wat hoe dan ook nodig is, want er dreigt een tekort aan huisartsen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt dat het plan Vlaanderen nog altijd benadeelt.