Framerunning in Lier

Op zaterdag 1 oktober vindt in het Netestadion in Lier de 2de Memorial Marieke Vervoort plaats, een eerbetoon aan ‘Wielemie’, de bekende rolstoelatlete die in 2019 overleed. Zo’n 150 atleten met een verstandelijke of fysieke beperking nemen deel, onder wie Belgische toppers als Peter Genyn, Roger Habsch en Lea Bayekula. Blikvanger van de affiche is Stylianos Malakopoulos, de Griekse wereldrecordhouder verspringen voor mensen met een dubbele amputatie. Tijdens de Memorial is er een initiatie in framerunnen, dat in korte tijd erg populair werd in de G-sportgemeenschap en op de Paralympische Spelen van 2024 een demonstratiesport is. Een running frame heeft drie wielen en een borststeun. De sprintnummers zijn explosief en spectaculair, maar er worden ook langeafstandsraces van 5 kilometer georganiseerd.