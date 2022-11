Fin de partie / De Singel, Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In 1957 zag György Kurtág in Parijs het nieuwste stuk van Samuel Beckett, Fin de partie (‘Eindspel’). ‘Ik begreep er nauwelijks iets van’, zou hij er later over zeggen. Toch kocht hij de tekst van het theaterstuk, samen met die van Wachten op Godot. ‘En ze werden mijn bijbel!’ Tegelijk bestudeerde hij de compacte muziekstukken van Anton Webern. Die twee, Beckett en Webern, bleven hem begeleiden. En vrienden bleven hem vragen om eens een opera te schrijven. In 2010 vroeg de intendant van de opera van Zürich, Alexander Pereira, hem formeel om een opera naar Fin de partie. Kurtág zou er zeven jaar aan werken. Intussen verhuisde Pereira naar Salzburg en later Milaan, zodat Fin de partie uiteindelijk in de Scala in première ging. De kritiek gewaagde van ‘de tot nog toe belangrijkste opera van de eenentwintigste eeuw’. Nu is Fin de partie voor het eerst in ons land te horen. Helaas niet te zien, want Opera Vlaanderen brengt hem in concertvorm. Toch: een absolute aanrader.

niet te missen