Ik had me voorgenomen om dit jaar mijn verwarming pas op 1 oktober aan te zetten. Maar omdat de dagen daarvoor nogal kil waren, ben ik iets eerder gezwicht. In de kou zitten gaat me toch te ver. Maar ik zet de verwarming nu wel iets lager dan gewoonlijk, zowel uit ecologische als uit economische overwegingen. En mijn gashaard zet ik voorlopig ook niet meer aan. Die brengt wel gezelligheid in huis, maar met de huidige gasprijzen is het niet echt verantwoord.

Ook op water probeer ik te besparen. Dat het vijf tot tien minuten duurt voor er warm water uit de douche komt, is me al heel lang een doorn in het oog. Ik zet er nu een emmer onder, maar het blijft een enorme verspilling. Volgens mijn loodgieter valt er niets aan te doen, maar ik blijf zoeken naar een oplossing. Dus ja, ik ben wel bezig met besparingen. Het enige waarop ik nooit wil inboeten, is mijn gezondheid. En fatsoenlijke hotelkamers. (lacht) Het hoeft geen vijfsterrenhotel te zijn, maar een ruime, mooie kamer vind ik wel belangrijk. Ik reis niet zo heel vaak, maar als ik het doe, mag er enig comfort zijn. Al zul je mij ook niet in businessclass zien vliegen.

Exuberante dingen zijn niet aan mij besteed. Maar je zult me ook niet horen beweren dat geld niet belangrijk is. Je moet er voldoende hebben om goed te leven. En je moet ook een buffer hebben. Als er morgen een onverwachte factuur van enkele duizenden euro’s op me afkomt, wil ik ze kunnen betalen zonder in de problemen te komen. Ik begin trouwens te vrezen dat mijn energieafrekening – die ik in maart verwacht – fors duurder zal uitvallen. Als ik mijn voorschotfacturen vergelijk met die van vrienden, lijken ze toch verdacht laag. Ik wilde ze graag laten aanpassen, maar blijkbaar ging dat niet. Dat zal dus een pittige factuur worden. Daar kijk ik uiteraard niet naar uit, maar ik denk er ook niet constant aan. Ik besef dat ik van geluk mag spreken. Ik heb, na een lange loopbaan bij de VRT, een behoorlijk pensioen en ik blijf ook freelance aan de slag. Al doe ik dat vooral om actief te blijven.

Ik ben van nature vrij voorzichtig wat geldzaken betreft.Met de Lotto spelen of miljonair worden interesseert me niet. En eigenlijk staat er ook iets te veel geld op mijn spaarboekje, dat nu in één klap tien procent minder waard is. Ik heb wel een kleine beleggingsportefeuille, maar ook daarmee neem ik weinig risico’s. Ik heb té veel vrienden geld zien verliezen aan een IJslandse bank en Lernout & Hauspie.