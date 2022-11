Expo – Aguirre y Otegui Plantin-Moretus Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Met de expo Invitation au voyage bezegelt Philip Aguirre y Otegui (°1961) zijn schenking van zowat honderd houtsnedes en etsen plus de bijbehorende koperplaten aan het Prentenkabinet van Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. De uitvoerige, prachtig geënsceneerde tentoonstelling biedt een kleurrijke, gevarieerde en adembenemende reis door het oeuvre van de geëngageerde kunstenaar: tekeningen, prenten, schetsboekjes, collages, keramiek, kleine en monumentale sculpturen. De reis is bovendien een rode draad in zijn werk: Aguirre reist door de eeuwen (de Etruskische invloeden) en werkt vaak in Senegal, waar hij zich laat beïnvloeden door essentiële vormen zoals de kom en de kalebas, en door basisbehoeften zoals de vraag naar water. Zijn aandacht voor dekolonisatie en migratie levert onvergetelijk werk op zoals Fallen Dictator en Mare Nostrum, met de Middellandse Zee vol drijvende doodskisten.