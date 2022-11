De presentatrice op radiozender Joe wordt ‘promogirl’ voor het Vlaamse onderwijs. Evi Geysels, die twintig jaar voor de klas stond, zegt dat ze ‘bezorgd is over onze onderwijskwaliteit’. Geysels zal scholen bezoeken, op zoek naar inspirerende verhalen uit het veld. Ze wil zesdejaarsleerlingen warm maken voor de lerarenopleiding. Drie jaar geleden laste Geysels een pauze in uit frustratie met het beroep. Ze schreef een open brief en ging op de koffie bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).