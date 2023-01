Elien Verniers (28) wil meer bescherming voor dieren

U werkt aan een betere juridische bescherming van het dierenwelzijn. Vanwaar uw belangstelling voor dat onderwerp?

Elien Verniers: Als kind had ik al een grote liefde voor dieren. Toen ik tijdens mijn rechtenstudie aan de UGent het vak ‘Dier en Recht’ kon kiezen, wist ik dat ik mijn pad gevonden had. In België staat dat vak nog erg in de schaduw van milieurecht.

U kreeg de VDK-prijs voor uw doctoraat. Waar gaat dat over?

Verniers: Mijn doctoraat heet Naar nieuwe juridische instrumenten voor dierenwelzijn. Ik maak de analyse dat dierenwelzijn heel laag op de agenda staat van duurzame ontwikkeling. In de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wordt dierenwelzijn bijvoorbeeld bijna volledig genegeerd.

Hoe komt dat?

Verniers: Door onze antropocentrische visie op de wereld. De mens heeft belangstelling voor het milieu en de klimaatverandering omdat die sterk verbonden zijn met zijn leefwereld die wordt bedreigd. Een dier wordt bekeken als een soort en niet als een individu. Een soort mag niet uitsterven, want dat is slecht voor de biodiversiteit en dus ook slecht voor mensen. Het leed van het individuele dier, de dierwaardigheid, is van ondergeschikt belang.

Maar daar komt stilaan verandering in?

Verniers: Sinds de coronacrisis wint het idee van One Health, One Welfare. Volgens dat concept zijn het welzijn en de gezondheid van dier, mens en milieu met elkaar verbonden. Op termijn kan dat voor een opening zorgen om van onze antropocentrische visie over te gaan naar een ecocentrische visie. Daarbij heeft niet alleen de mens, maar ook de natuur een intrinsieke waarde.

Hoe wilt u de juridische verankering van dieren verbeteren?

Verniers: Dat kan op internationaal niveau via de Verenigde Naties. Maar ons land kan ook een pionier zijn door bijvoorbeeld de bescherming van dieren en dierenwelzijn op te nemen in de grondwet. In België hebben we regionale dierenwelzijnswetgeving die een eerste basis vormt. Maar er is nog verbetering mogelijk. Denk maar aan de onverdoofde biggencastratie, de jacht, de intensieve veeteelt, enzovoort. Dierenwelzijn in de grondwet opnemen, zou een extra beschermlaag op nationaal niveau betekenen.