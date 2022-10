‘Een slechte recensie is moordend’

Geld verdienen aan wat je anders zou weggooien of -geven: zou er een betere besparingstip bestaan? En toch koopt of verkoopt de helft van de Vlamingen nooit tweedehands.



Aan ouderwetse rommelmarkten geen gebrek in Vlaanderen, maar tweedehands verkopen gebeurt tegenwoordig vooral op het internet. De website 2dehands.be heeft veruit het grootste bereik. Facebook heeft een Marketplace, waar u gericht kunt zoeken in verkoopgroepjes (‘Modelbouw te koop België & Nederland’, bijvoorbeeld). Als het object dat u verkoopt verzamelwaarde heeft, dan kunt u terecht op Catawiki.be. Professionele experts keuren uw kavel voor die op de online veiling van Catawiki belandt. Catawiki roomt 12,5 procent commissie af van het winnende bedrag, maar de sommen van die online veilingen kunnen behoorlijk oplopen, waardoor het toch de moeite wordt. Dezer dagen is Vinted in trek, dat zich richt op kledij maar ook een afdeling heeft met computerspellen en boeken. Het vraagt 5 procent commissie, terwijl concurrent 2dehands gratis is. ‘Maar ik heb de indruk dat verkopen op Vinted vlotter verloopt’, zegt Isabelle Permentier. ‘Het is momenteel de hippere site, de hippere app, waar kopers sneller hun portefeuille bovenhalen.’

Alles met een merknaam doet het goed.

Permentier kan het weten. Op 2dehands en Vinted biedt ze onder de schuilnaam Chezbelle honderden kavels te koop aan, van sneakers, bakvormen en een tafelvoetbalspel tot een biografie van Joseph Goebbels. ‘Het levert me gemiddeld zo’n 100 euro per maand op. Mooi verdiend, voor spullen die ik zelf niet meer nodig heb.’ Helderheid is volgens veelverkoopster Permentier het geheim achter een geslaagd zoekertje. ‘Vijf duidelijke foto’s, geschoten vanuit elke mogelijke hoek, plus een zakelijk, bondig tekstje. Gebreken mag je nooit verbloemen of het levert je een slechte recensie op, en dat is moordend. Ik heb het één keer meegemaakt – een pakketje ging stuk in de post – en je merkt dat meteen aan je verkoopcijfers.’

Wie online handelt, krijgt de tegenpartij mogelijk nooit te zien. Als het object niet te zwaar of te log is, belandt het doorgaans in een postpakket. Permentier wist er een verkoopargument van te maken. ‘Ik eindig mijn zoekertjes altijd met dezelfde zin: “Bij aankoop van vijf stuks uit mijn webshop is de verzending gratis.” Dan kijken ze ook naar mijn andere annonces en kopen ze misschien iets waar ze voordien niet aan hadden gedacht.’ Bij Vinted kun je koppelverkoop ingeven bij de ‘instellingen’: er wordt automatisch korting verrekend wanneer kopers meerdere kavels bestellen.

Algoritmes

Wat doet het goed op tweedehandssites? Het valt volgens Isabelle Permentier eenvoudig samen te vatten: alles met een merknaam. ‘In een hemd van Tommy Hilfiger mag nog een gaatje zitten, het zal makkelijker een koper vinden dan een even duur hemd zonder gat maar zonder logo.’ De prijs bepalen doe je niet in het ijle: er zijn altijd soortgelijke zoekertjes om mee te vergelijken. 2dehands.be doet via algoritmes al een suggestie. Voor sommige objecten ligt de tweedehandsprijs zowaar hoger dan wat je er nieuw voor betaalt. Dat geldt bijvoorbeeld voor mooie, volgroeide kamerplanten. Voor bouwmateriaal krijg je dan weer een schijntje vergeleken met wat dat nieuw kost. Er zijn natuurlijk weinig kopers die juist die partij tegeloverschotjes kunnen gebruiken, terwijl de verkoper blij is met elk bedrag dat hij of zij ervoor krijgt: beter zo dan dat ze in de afvalcontainer belanden en er moet worden betaald om ervan af te komen.

Wanneer de richtprijs bepaald is, blijft de vraag hoezeer je daar als verkoper aan vasthoudt. Er bestaan twee compleet tegenovergestelde visies over. Ofwel ga je voor de snelle verkoop. De vraagprijs zit aan de ondergrens van vergelijkbare zoekertjes. Bij onderhandelingen doe je niet moeilijk, zolang het ernstig blijft. Het moet vooruitgaan, want je tijd is ook kostbaar. Het andere uiterste is de extreem geduldige aanpak van Permentier. ‘Mijn zoekertjes staan soms jaren online. Op de zoekertjessites kun je zien hoe vaak artikelen bekeken of geliket worden. Zitten de cijfers goed, dan weet ik: vroeg of laat wil iemand dit hebben. Ik verkoop nog geregeld spullen uit mijn babyuitzet, terwijl mijn kinderen intussen tieners zijn. Om de zoveel tijd zet ik die oude zoekertjes weer online.’ Wie het zo wil aanpakken, kan maar beter een groot huis en een goede administratie hebben. Tweedehandsverkopen zijn sterk seizoensgebonden, en dat kan een geduldige verkoper uitbuiten. Bij het vallen van de blaren belanden oude tuinmeubelen massaal in de verkoop: liever dat dan ze nog eens in het tuinhuis te persen. Maar ook de kopers zijn in koude maanden niet van plan om in hun tuin te zitten. Het zoekertje opsparen tot het voorjaar levert wellicht een betere prijs op.

Assertiviteit

Er zijn goudzoekers actief op de tweedehandssites, die absurd weinig bieden vanuit het idee ‘nee heb je al, ja kun je krijgen’. Je niet laten overdonderen is de boodschap. De assertiviteit om te onderhandelen is niet iedereen gegeven. Volgens Permentier moet je het vooral niet persoonlijk nemen wanneer de tegenpartij een harde onderhandelaar blijkt. ‘Bekijk het vanuit het standpunt van de koper, die nu eenmaal graag een goeie deal sluit. Als ik een bod te laag vind, dan mail ik beleefd terug: “Ik had er graag deze prijs voor gehad.” Vaak gaan kopers daarop in. Het is voor hen een soort psychologisch proces waar ze doorheen moeten: ze hebben geprobeerd om af te dingen, en ze weten nu dat ze de laagst mogelijke prijs betalen.’

Nog één tip. Zorg ervoor dat je er netto nog wat aan overhoudt. Handelen op tweedehandssites kan een verslaving worden, dat werken die sites ook in de hand. ‘Bij Vinted belanden betalingen in de Vinted Portemonnee’, zegt Permentier. ‘Je kunt de centen overboeken naar je bankrekening, maar ik geef toe dat ik de inkomsten weer integraal spendeer op de site. Het is opwindend om die ene geweldige vondst op te delven, die onmisbare deal. Als ik ergens moet wachten, gaan de apps van Vinted of 2dehands op: het verveelt nooit.’