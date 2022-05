‘Een schitterende reconstructie’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waarom koos u dit boek?

Magaly Rodriguez Garcia: Omdat ik wilde dat ik het zelf had geschreven (lacht) Het is non-fictie maar leest als een roman. Het hoofdpersonage is de zestienjarige Lydia Harvey, een dienstmeisje uit het Nieuw-Zeeland van het begin van de twintigste eeuw. Op uitnodiging van een glamoureus koppel reist ze mee naar Buenos Aires. Al snel blijken die man en vrouw mensenhandelaars te zijn en dwingen ze haar in de prostitutie. Aan de hand van de sporen die Lydia heeft achtergelaten, reconstrueert de schitterende, jonge historica Julia Laite haar geschiedenis. In elk hoofdstuk schetst ze het verhaal van mensenhandel, illegale migratie en commerciële seks door de ogen van een ander personage. Echt virtuoos.

Magaly Rodriguez Garcia, historica © National

Ook in uw nieuwe boek, Seks voor geld, krijgen sekswerkers een gezicht.

Rodriguez Garcia: Niet alleen sekswerkers, maar ook pooiers, klanten en bordeeluitbaters. Omdat we het belangrijk vinden om te onderzoeken hoe de betrokkenen zelf alles ervoeren, hebben we in ons boek bewust zo veel mogelijk getuigenissen opgenomen.