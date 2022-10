‘Draag binnen een sjaal en een muts’

Bruin vet: gebruik uw innerlijke kacheltje

Dieren kunnen zich na een lange winterslaap erg snel opwarmen dankzij een intern ‘warmtefabriekje’. In ijltempo zet het vet en suikers om in warmte. Ook de mens heeft zo’n innerlijk kacheltje. Bruin vet is een orgaan dat vooral tussen de schouderbladen en de nek zit. Het is een mix van wit vet en spieren. Maar vooral: het verbrandt een grote hoeveelheid calorieën tot pure warmte in plaats van tot calorierijke stofjes. Per gewichtseenheid produceert bruin vet zelfs 300 keer meer warmte dan om het even welk ander weefsel in ons lichaam.

Dat verklaart waarom mensen die een iets hogere lichaamstemperatuur dan gemiddeld hebben, meer energie verbranden en dus ook minder makkelijk dik worden. Het bruinvetkacheltje verbetert ook de suiker- en insulinegevoeligheid, en beschermt tegen hoge bloeddruk en aderverkalking. U wilt er dus zo veel mogelijk van hebben in uw lijf.

Helaas bevatten onze traditionele lovehandles en bierbuiken veel te veel van het ongezonde witte vetweefsel. Wit vet doet net het om- gekeerde: het zorgt ervoor dat energie in het lichaam wordt opgeslagen.

Vooral baby’s hebben veel bruin vet. Ze hebben nog te weinig spieren die kunnen trillen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden (door te rillen maken spieren warmte aan). Wanneer de spiermassa vanaf de kindertijd toeneemt, en omdat we tegenwoordig in aangenaam warme huizen wonen, verdwijnen de bruine vetcellen langzaam uit het lichaam. Maar er is goed nieuws: recent onderzoek heeft aangetoond dat volwassenen bruin vet opnieuw kunnen aanmaken en activeren. Hoe? Vast staat dat een blootstelling aan koude bruin vet stimuleert. Daarnaast is er veelbelovend onderzoek naar de productie van bruine vetcellen via hormonen, medicijnen en voeding. Bij muizen is het zelfs al gelukt om wit vet, dat via liposuctie werd weggehaald, te transformeren tot bruin vet en opnieuw in het lichaam te brengen.