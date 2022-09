Donald Trump – Overdreven en onderschat

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De gewezen Amerikaanse president wordt door de staat New York aangeklaagd wegens fraude. Ook zijn kinderen Ivanka, Donald Jr. en Eric belanden in de beklaagdenbank. Het onderzoek spitst zich toe op het vastgoedimperium van de Trumps. De waarde ervan zou zijn overdreven om makkelijker leningen te krijgen, en tegelijk onderschat om minder belastingen te betalen. De openbaar aanklager eist 250 miljoen dollar aan frauduleuze winst terug. Het is maar een van meerdere rechtszaken tegen de ex-president.