‘Dit is alweer geen ondenkbaar scenario’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waarom tipt u deze film?

Hajo Beeckman: Het is een cinematografisch meesterwerk, maar ook een heel actuele antioorlogsfilm. Dr. Strangelove gaat over de Koude Oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie. In Kubricks film breekt er door een cascade van misverstanden een kernoorlog uit, met catastrofale gevolgen. Vandaag is dat alweer geen ondenkbaar scenario. Ik weet het wel, de meeste analisten gaan ervan uit dat Vladimir Poetin geen kernwapens zal inzetten. Maar er zijn er ook die erop wijzen dat een misverstand ook nu noodlottige gevolgen kan hebben. Vergeet ook niet dat er vandaag geen hotlines meer bestaan tussen Rusland en de VS. Een andere parallel zie ik in de personages. De mensen die in de film aan de knoppen zitten, zijn soms sadistische sociopaten of militairen die klaarkomen bij geweld. In werkelijkheid is het waarschijnlijk niet heel anders.

© National

Bent u een cinefiel?

Beeckman: Eerder een cinefiel dan een literatuurliefhebber. Vooral van films met intelligente, absurde humor kan ik erg genieten. Wellicht is dat ook de reden waarom ik Dr. Strangelove de beste Kubrick-film vind. Hij is gebaseerd op een bloedernstige roman. Kubrick heeft er een zwarte komedie van gemaakt.