Dennis Fransen (27) is vanaf 1 januari 2023 de jongste burgemeester van het land

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

U bent nog aan het studeren?

Dennis Fransen: Ik leg de laatste hand aan mijn doctoraatsverhandeling aan de faculteit rechten van de UHasselt. Ze gaat over de relatie tussen burger en overheid. Wat dat betreft kunnen we nog leren van onze buurlanden.

Zoals?

Fransen: De beginselen van behoorlijk bestuur zijn in ons land niet vastgelegd in wetteksten. In Nederland wel. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en meer rechtszekerheid.

Wanneer bent u zich politiek beginnen te engageren?

Fransen: Op mijn achttiende werd ik voorzitter van Jong CD&V in het toenmalige Overpelt. In 2018 was ik voor het eerst kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik verkies de lokale boven de nationale politiek.

En als uw partijvoorzitter Sammy Mahdi u straks vraagt voor een nationaal mandaat?

Fransen: Dan laat ik die kelk liever aan mij voorbijgaan. In de lokale politiek kun je nog echt het verschil maken voor mensen. Bovendien denk ik niet dat een burgemeesterschap van een relatief grote gemeente als Pelt te combineren valt met een ander mandaat. Pelt heeft 33.000 inwoners en 400 personeelsleden. Dat is een middelgroot bedrijf.

Waarom koos u voor de CD&V, een partij die in de klappen deelt?

Fransen: De ideologie van de CD&V sprak me altijd het meest aan. Bovendien bleek uit stemtests dat mijn resultaat altijd ‘donker oranje’ was.

Welke waarde van de CD&V vindt u het belangrijkst?

Fransen: Het rentmeesterschap. Dat klinkt niet erg sexy, maar het is mijn taak en die van vele anderen om onze planeet in betere omstandigheden achter te laten dan ik ze gekregen heb. Wij zijn geen eigenaar, maar huurder van onze planeet.

Hoe verklaart u het grote succes van de CD&V in Pelt bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen?

Fransen: We behaalden met 47 procent de absolute meerderheid in de gemeenteraad. Dat is volgens mij het gevolg van de fusie tussen Overpelt en Neerpelt in 2018. Die fusie was zeer logisch en had al in 1976 moeten gebeuren. We hebben dat plan goed uitgelegd en de burgers zijn ons gevolgd.

Is 27 jaar te jong om burgemeester te zijn?

Fransen: Dat vind ik niet. Ik heb straks een schepencollege met twee ex-burgemeesters. Ervaring genoeg. Ik kan dat aanvullen met mijn jeugdige enthousiasme.