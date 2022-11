December Dance / Concertgebouw Brugge

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wie snakt naar good vibes trekt naar December Dance. Het jaarlijkse internationale dansfestival zet meer dan ooit in op dans die verbluft, vernieuwend is én schaamteloos entertaint. Zoekt u rockende fun? Die vindt u bij Into the Open, een zinderende show van Voetvolk. Op aansturen van choreografe Lisbeth Gruwez spelen vier dansers en drie muzikanten de pannen van het dak en wagen zich zelfs aan crowdsurfen. Even tintelend is Carcass, de openingsvoorstelling van het festival. De Portugese choreograaf Marco da Silva Ferreira bestudeerde samen met twaalf dansers Europese volksdansen. Daaruit puren ze een daverende productie waarbij het virtuoze voetenwerk verwondert. Mag het wat minder explosief? Dan is Eye, Lash! – Kat Válasturs vrouwenportret te midden van een bloemenzee – een aanrader. Hetzelfde geldt voor Promise Me van laGeste: vijf meisjes en twee mannen excelleren in een reeks poëtische, soms ongemakkelijke scènes en steken u aan met hun ravissante roekeloosheid én levenslust.