De zaak Shell, De Nwe Tijd, Antwerpen

Wie Michaël Pas nog eens in steengoede doen wil zien, moet naar de herneming van De zaak Shell. Het stuk werd in 2021 bejubeld door het Nederlandse Theaterfestival en kaapte onder meer de Regieprijs 2021 weg. Regisseurs en auteurs Rebekka de Wit en Anoek Nuyens zetten een fictief proces op poten tegen de Britse oliemaatschappij Shell. Hun proces is geïnspireerd door het echte proces dat enkele ngo’s voeren. Pas vertolkt de ceo van Shell. Hij verdedigt zich tegen de pleidooien van de overheid en de burger. De baseline van zijn pleidooi: ‘Als de mensen stoppen met autorijden, stoppen wij met olie oppompen.’ Het fantastische aan het stuk is dat geen enkele partij – burger, overheid, Shell, activisten – als ‘goed of ‘slecht’ wordt gelabeld. Elk pleidooi is doortimmerd. Elke vertolking is briljant. Zo zorgt De zaak Shell voor een geweldige theateravond over een verontrustende tijd.