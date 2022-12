De Oekraïner

Door de Oekraïense burgers als Mens van het jaar uit te roepen, brengt Knack hommage aan de weerbaarheid, inventiviteit en moed waarmee zij vechten voor het voortbestaan van hun land. ‘Rusland voert allang geen oorlog meer met het Oekraïense leger. Het voert oorlog met elke Oekraïner.’



Anastasiia Mochina (25), getrouwd in uniform

Op 7 april beleefden Anastasiia Mochina en Viatsjeslav Chochlioek de mooiste dag van hun leven. In militair uniform, met beige legerlaarzen, een geweer loshangend over de schouder, gaven ze elkaar officieel het jawoord. ‘We hebben alles in één dag geregeld’, vertelt Anastasiia. ‘Door de oorlog kon ik uiteraard geen trouwjurk kopen. Alle juweliers waren gesloten, maar we hebben in een naburig stadje enkele zilveren ringen op de kop kunnen tikken. Het was een kleine ceremonie: alleen onze medesoldaten, mijn ouders en mijn broer konden erbij zijn.’

Toen de Russische invasie begon, twijfelden Anastasiia en Viatsjeslav geen moment. Diezelfde dag trokken ze naar het dichtstbijzijnde militaire commissariaat, om zich op te geven als vrijwilligers. ‘Als er plots een plunderaar in je huis staat, sla je ook niet op de vlucht. Dan vecht je terug, uit alle macht.’ Anastasiia’s vader, een beroepsmilitair die in 2014 in Oost-Oekraïne vocht en momenteel Oekraïense soldaten traint, zag het met lede ogen aan. ‘Geen enkele ouder wil dat zijn kind in het leger gaat’, glimlacht Anastasiia. ‘Maar hij had geen keuze. Ik heb hem niet om toestemming gevraagd.’

Anastasiia ging onmiddellijk aan de slag in het dichtstbijzijnde wapendepot, waar de duizenden vrijwilligers die zich in de begindagen van de Russische aanval opgaven een wapen in de handen gestopt kregen. ‘Die dagen zijn één grote waas’, vertelt Anastasiia. ‘We werkten de klok rond, namen nauwelijks enkele uren de tijd om te slapen. Duizenden mensen kwamen zich aanbieden om het land te verdedigen.’

Over de kansen van het Oekraïense leger om de Russische invasie te weerstaan dacht ze geen moment na. ‘Wij hebben niet de luxe om te wedden wie er gaat winnen’, zegt ze. ‘Wij zitten ermiddenin. We kunnen alleen ons uiterste best doen om ons leven en dat van onze naasten te beschermen. Anders doe je beter helemaal niets.’

Voor vrouwen is het niet altijd eenvoudig in het Oekraïense leger. ‘Er is een enorm tekort aan geschikte kledij. Het eerste uniform dat ik kreeg, was belachelijk groot. Ik heb het lange tijd zonder schoenen en handschoenen moeten doen, omdat het leger geen legerlaarzen in mijn maat had.’ Om haar en de duizenden andere vrouwelijke vrijwilligers te helpen, heeft Anastasiia’s broer een fonds opgestart dat geld inzamelt om legerkledij in vrouwenmaten aan te kopen. ‘Ik ben trots op hem. Onze hele familie draagt bij aan de verdediging van Oekraïne.’

Over haar missies blijft ze kort. ‘Ik was een maand in de oblast Charkiv, om te helpen bij het ontplooien van onze eenheid. Ik heb ook op de generale staf gewerkt. Binnenkort moeten we naar Donetsk. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.’

Ze verwacht dat de komende winter zwaar zal worden. ‘Ik vermoed dat er binnenkort een totale black-out komt. Het wordt steeds moeilijker om te overleven. Vorige week zat Kiev twee volledige dagen zonder elektriciteit. We weten niet hoelang er nog gas zal zijn. Het is moeilijk om aan drinkwater te komen. Rusland voert allang geen oorlog meer met het Oekraïense leger. Het voert oorlog met elke Oekraïner.’

‘Het eerste wat ik doe als deze oorlog voorbij is, is terugkeren naar Marioepol. Ik ben in Marioepol geboren en heb er tot mijn zevende gewoond. Mijn eerste schooltje is totaal vernield. Ik hoop dat ik kan meehelpen bij de wederopbouw.’ En uiteraard staat er ook nog een huwelijksreis op het programma. ‘Ik wil dolgraag naar de Karpaten, om van de natuur te genieten.’

Ze beseft dat deze oorlog haar en haar man veranderd heeft. ‘Ik wil na deze oorlog alleen nog maatschappelijk relevant werk doen. We hebben nu al besloten dat we een zo saai mogelijk leven willen leiden. ‘

Jevhen Vorobjov (35), memes voor het vaderland

Op de avond van 23 februari wandelde Jevhen Vorobjov door het centrum van zijn thuisstad Kiev. ‘Het was een relaxte dag: een beetje werken, een beetje afspreken met vrienden. We hadden het over wat we zouden doen als Rusland daadwerkelijk zou aanvallen.’ Nauwelijks enkele uren later gingen al die plannen de vuilnisbak in, toen de invasie echt begon. Vorobjov zei onmiddellijk zijn werk op als juridisch consultant en deed wat duizenden Oekraïners op dat moment deden: ‘Ik ging op zoek naar een plek om molotovcocktails te maken, voor wanneer het Russische leger Kiev zou aanvallen.’

Na enkele maanden vrijwilligerswerk ging Vorobjov aan de slag voor het internetbedrijf Saint Javelin. Saint Javelin is in zekere zin een uit de hand gelopen internetgrap, die begon toen de Canadees-Oekraïense internetmarketeer Christian Borys een heilige in orthodoxe icoonstijl ontwierp, die een Javelin-antitankwapen vasthoudt. Al snel ontstond het idee om van die populaire internetmemes merchandising te maken, en de opbrengsten aan het Oekraïense leger te schenken. Sinds het begin van de oorlog leverde Saint Javelin al voor miljoenen euro’s aan medisch en technisch materiaal aan de Oekraïense bevolking en het leger. Zelfs de Oekraïense defensieminister Oleksii Reznikov dankte de organisatie – in een Saint Javelinshirt – voor haar inspanningen.

Onze vrienden in Rusland willen niet meer met ons praten. Ze zeggen dat de Oekraïners hun eigen bevolking beschieten.’ Anatolij Bondarenko

Memes doen ertoe in deze oorlog, benadrukt Vorobjov. Hij haalt er de Retorica van Aristoteles bij om hun belang uit te leggen. ‘Memes zijn de eenvoudigste, snelste en efficiëntste vorm om complexe boodschappen te verspreiden. Het principe is eenvoudig: je neemt een herkenbaar beeld of een foto en voegt daar een boodschap aan toe, zodat het een nieuwe betekenis krijgt.’ Een van de meest succesvolle memes die Vorobjov maakte, was een foto van Angelina Jolie, die eind april Lviv bezocht. Op de foto is te zien hoe een Oekraïens jongetje gebiologeerd naar zijn tablet kijkt en de Hollywoodster enkele meters verder niet opmerkt. ‘Ik kijk liever naar video’s van Oekraïense artillerie die Russische troepen vernietigt’, voegde Vorobjov aan de foto toe. Die ging prompt viraal. ‘Een goede meme is grappig, actueel en herkenbaar’, doceert Vorobjov. ‘Het moet een beeld zijn dat reactie uitlokt. Als het te flauw of te grof is, zal een meme nooit viraal gaan.’

‘Ach ja, je hoort in de verte wel ontploffingen. Maar dat heb je weleens wanneer je in de buurt van het front bent.’ Jevhen Vorobjov © Oleksandr — Savka Design — Oekraïne

Met die internetgrappen proberen Oekraïense internauten ondanks alles de sfeer erin te houden. ‘Het klinkt misschien vreemd, maar het is belangrijk dat je zelfs op de meest tragische ogenblikken je gevoel voor humor niet verliest.’ De humor is niet zelden aan de duistere kant. Geregeld verspreidt Saint Javelin beelden van Oekraïense drones die explosieven droppen op Russische soldaten, met vrolijke foxtrotmuziek op de achtergrond. Hij haalt de schouders op. ‘De enige echte klachten die we over onze grappen krijgen, komen van Russischgezinde trollen. Sorry, maar dat neem ik echt niet ernstig. Wij kiezen een kant in het conflict. Wij zijn geen peaceniks. ’

De voorbije maanden reed Vorobjov al meermaals een vrachtwagen vol hulpmiddelen naar Bachmoet, de stad in de regio Donetsk waar al maanden zwaar gevochten wordt. Hij lijkt het zelf niet bijzonder te vinden. ‘Ach ja, je hoort in de verte wel ontploffingen. Maar dat heb je weleens wanneer je in de buurt van het front bent. De eerste keer was ik best nerveus, maar je wordt het snel gewoon. Sowieso ben je nergens in Oekraïne echt veilig. Er kan elk moment een Russische raket inslaan. In het begin droeg ik een helm en een beschermend vest, maar die heb ik snel achterwege gelaten. Het hindert wanneer ik de vrachtwagen moet uitladen. En eigenlijk vind ik het vooral ongepast. Ik wil niet overkomen als een oorlogstoerist. In vergelijking met onze soldaten riskeer ik niet echt mijn leven.’

Anatolij Bondarenko en Olena Babajeva © Oleksandr — Savka Design — Oekraïne

Anatolij Bondarenko (68) en Olena Babajeva (62), een maand in de kelder

In de vroege ochtend van 24 februari, even over vijf uur ’s ochtends, tuurt Anatolij Bondarenko op het balkon van zijn appartement in Charkiv in de verte. ‘Ik werd wakker door enkele explosies in de verte’, vertelt Anatolij. ‘Ik dacht dat iemand in een dronken bui wat vuurwerk af hadden geschoten. Wisten wij veel dat de oorlog was begonnen.’ Hij haalde de schouders op en ging opnieuw slapen.

De volgende dag heerst vooral onduidelijkheid. Op aanraden van hun zoon gaan Anatolij en Olena naar diens schoonouders, een twintigtal kilometer buiten de stad. Hoewel ze van plan zijn die avond al terug te keren, pakt Olena een halve huisraad mee: pantoffels, scheermesjes, tandenborstels, paspoorten, de eigendomspapieren van hun huis. ‘Ik kan niet goed uitleggen waarom’, zegt Olena. ‘Ik moet een soort voorgevoel gehad hebben.’ ‘Vrouwen weten gewoon meer’, concludeert Anatolij.

Anatolij en Olena zijn het soort koppel dat voortdurend elkaars zinnen en verhalen afmaakt. Hun goedlachsheid verheelt niet dat ze eerder dit jaar in Oekraïne een verschrikkelijke tijd hebben meegemaakt. Meer dan een maand brachten ze door in de voorraadkelder van de schoonfamilie, twee meter onder de grond. In de verte hoorden ze hoe Charkiv zwaar gebombardeerd werd. Toen Anatolij een keer naar buiten kroop om poolshoogte te nemen, vloog er vijftig meter verder een Gradraket voorbij. Buiten daalde het kwik tot min achttien. Een maand lang sliepen ze met hun kleren aan om warm te blijven. ‘Gaandeweg doe je alles op het gehoor’, zegt Olena. ‘Je leert onderscheiden of het onze jongens zijn die schieten, of de Russen. Maar na verloop van tijd stop je met luisteren. Je bent voortdurend bang. Het is erg slopend.’

Zou jij weigeren om mee te gaan als jij een geweer op jou gericht krijgt?’ Joelija Jesipenko

Begin april waagden Anatolij en Olena het erop, en keerden ze met de auto terug naar het appartement. Het gebouw bleek stevig beschadigd door Russische clustermunitie. Langer dan tien minuten hielden ze het er niet uit. ‘We hoorden constant explosies’, vertelt Anatolij. ‘Er vlogen voortdurend vliegtuigen en helikopters over. Op straat raasde er een tank voorbij. Je kon gewoon niet nadenken. We vergaten bijna onmiddellijk waarvoor we gekomen waren.’ Een andere keer dat Anatolij zich buiten waagde, brak er aan een checkpoint waar hij passeerde een vuurgevecht uit. ‘Ik ben op het gaspedaal gaan staan en met 120 per uur weggescheurd’, vertelt hij.

Begin augustus nemen ze de beslissing om te vertrekken. ‘Je blijft hopen dat het stopt’, zegt Anatolij. ‘Ons huis, onze auto, onze datsja, onze vrienden, ons hele leven ligt in Charkiv. Mijn broer is hartpatiënt en kan niet vluchten. Finaal besloten we toch om weg te gaan. We waren bang dat we het niet nog eens een winter lang zouden uithouden.’ Op aanraden van een vriend reizen Anatolij en Olena via Warschau en Hannover naar België. Vandaag logeren ze in een karaktervolle woning met natuurvriendelijk onderhouden tuin in het landelijke Tildonk.

Met hun vrienden in Rusland is het contact al even verbroken. ‘Ze willen niet meer met ons praten’, zucht Anatolij. ‘Ze geloven ons niet als we vertellen dat we een maand in een kelder hebben geleefd omdat het Russische leger Charkiv beschiet. Ze zeggen dat de Oekraïners hun eigen bevolking beschieten om meer westerse hulp te krijgen. Ze geloven alles wat de televisie hen vertelt.’ ‘Mijn collega in Charkiv is geboren in Rusland’, vertelt Olena. ‘Haar eigen moeder gelooft haar niet als ze zegt dat er Russische raketten op woonwijken vallen. Dat hou je toch niet voor mogelijk?’

Ondanks hun positieve ervaringen in België hopen ze zo snel mogelijk terug te keren. ‘We hebben ongelofelijk veel geluk gehad dat we hier goede mensen hebben gevonden die ons echt helpen. Maar ons leven ligt in Charkiv. ’

‘België is een wonderlijk land’, besluit Anatolij. ‘Als je hier een week als toerist bent, heb je het idee dat je België kent. Als je hier een maand woont, denk je dat je België een beetje kent. En als je hier drie maanden woont, snap je dat je België totaal niet kent.’

Hanna Bazdyreva (42), manicures aan het front

Voor Hanna Bazdyreva begon de oorlog al acht jaar eerder, toen Rusland in 2014 opstanden organiseerde in de Donbas. ‘Toen gingen mijn ogen open. Het was alsof ons huis in brand stond, en de buurman benzine op de vlammen gooide.’ Bazdyreva trok meermaals naar de regio Donetsk om er vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze leerde er haar vriend kennen, die er voor de speciale eenheden vocht.

Toen de oorlog op 24 februari begon, hadden Hanna en haar partner alle mogelijke scenario’s al doorgenomen. ‘Hij belde me op om 3.20 uur, om te melden dat de oorlog begonnen was. Ik heb mijn familie gewaarschuwd, en heb dan de hond uitgelaten. Dat lijkt misschien raar, maar dat moet natuurlijk ook gebeuren.’ Bazdyreva besloot meteen om in Kiev te blijven, waar ze een schoonheidssalon uitbaat. Het bleek een slimme gok. ‘Vooraf hadden we drie plekken in gedachten om naartoe te vluchten. We hebben enorm veel geluk gehad. Al die plekken zijn in de eerste dagen hevig gebombardeerd.’

Het duurde nog twee maanden voor Bazdyreva haar vriend terugzag. ‘Hij was in de buurt van Tsjernobyl toen de aanval begon. Zijn eenheid was te slecht bewapend om terug te vechten, dus moest hij zich terugtrekken. Daarna hielp hij bij de evacuatie van Irpin, Borodjanka en Boetsja. Sinds de zomer zien we elkaar weer vaker.’ Ze glimlacht. ‘We spreken eigenlijk niet veel over zijn werk. We hebben het over de hond, over het weer.’

Bazdyreva besloot al snel haar steentje bij te dragen. Sinds enkele maanden rijdt ze geregeld over en weer naar de bevrijde gebieden: naar Irpin, Andriivka, Borodjanka, Boetsja. Daar knipt ze de haren van de inwoners en biedt hen manicures aan, allemaal gratis. ‘Zodat ze zich weer een beetje mens zouden voelen. Ze hebben maanden zonder elektriciteit gezeten en verschrikkelijke dingen meegemaakt. Sommigen van hen hadden nog nooit in hun leven een manicure gehad. Het lijkt banaal, maar het is duidelijk dat het hen helpt.’

Eigenlijk is het een vorm van mentale hulp, vindt Bazdyreva. ‘In Oekraïne gaan vrouwen niet naar de psycholoog maar naar de schoonheidsspecialist. Het is een van de weinige beroepen waarbij mensen een buitenstaander in hun intieme sfeer toelaten. En het is een teken dat onze landgenoten in de bevrijde gebieden er niet alleen voor staan. Vaak vinden ze het onvoorstelbaar dat mensen uit Kiev begaan zijn met hen.’

Ze reist ook geregeld naar Oekraïense legereenheden om daar soldaten bij te knippen. ‘Bij de Russen lopen de soldaten erbij als vogelverschrikkers: ongewassen, ongeschoren, in smerige uniformen. Van Oekraïense soldaten kan ik dat niet aanvaarden. Ik sta erop dat onze jongens er keurig bijlopen. Ze moeten waardigheid uitstralen. Waardigheid is ons meest betrouwbare wapen.’

De verhalen die ze in haar schoonheidssalon te horen krijgt, zijn verschrikkelijk, zucht ze. ‘Onlangs vertelde een mevrouw uit de buurt me hoe ze haar familie aan het begin van de oorlog had uitgenodigd om naar haar huis op het platteland te gaan. Maar toen ze daar waren, werd het dorp bezet door de Russen. Haar man werd op straat opgepakt en doodgeschoten. Ze vond hem uiteindelijk in een veld vol lijken. Bijna alle lichamen hadden gebroken armen en benen en droegen sporen van foltering. (zwijgt) Ik kan me zelfs niet voorstellen hoe ze zich gevoeld moet hebben. Het is niet te bevatten.’

‘Bij de Russen lopen de soldaten erbij als vogelverschrikkers. Van Oekraïense soldaten kan ik dat niet aanvaarden.’ Hanna Bazdyreva © Oleksandr — Savka Design — Oekraïne

Aan het raam van haar schoonheidssalon hangt al enkele maanden een aankondiging. De dag waarop Vladimir Poetin sterft, werkt ze een hele dag gratis. ‘Ik trommel al mijn medewerkers op als het zover is’, zegt ze. ‘Dan laten we champagne aanrukken en trekken we onze mooiste jurkjes aan. Ik begrijp natuurlijk dat niet alleen Poetin het probleem is. Maar dat feestje moeten we onszelf gunnen.’

Joelija Jesipenko (33), bellen naar Loegansk

Toen Joelija Jesipenko in juni 2014 haar thuisstad Loegansk ontvluchtte, kon ze niet vermoeden dat ze niet meer terug zou keren. ‘Het was heel verwarrend. Plotseling waren er overal explosies in de stad. Niemand snapte wat er aan de hand was. Ik ben gevlucht met een klein zakje zomerkledij. Ik ging ervan uit dat alles snel zou kalmeren.’

Diezelfde oorlogsgeluiden hoorde ze acht jaar later, wanneer ze rond halfvijf wakker schrok in haar appartement in Kiev. ‘Niemand in mijn omgeving geloofde dat er oorlog zou komen. Op mijn werk lachten mijn collega’s me uit dat ik de week voordien al mijn documenten had verzameld. Er stond een koffer klaar voor als de oorlog zou beginnen. Ik wilde niet nog eens onvoorbereid zijn om te vluchten.’

‘De eerste drie nachten heb ik met mijn vijfjarige dochtertje in een schuilkelder geslapen. Het was er koud en smerig. We zaten dicht opeengepakt. Mensen hadden hun huisdieren meegenomen: katten, honden, konijnen, papegaaien. Er was geen radio, geen internet, geen manier om aan informatie te komen.’

Op de derde dag van de oorlog slaagde ze erin om het treinstation te bereiken. ‘Het was een grote chaos. Iedereen rende door elkaar. Kinderen die hun ouders kwijtgeraakt waren in de massa, riepen om hun moeder.’ Met veel moeite wist Joelija met haar dochter in een trein te raken naar Oezjgorod, aan de Slowaakse grens. Tijdens een korte stop in Boedapest kwam ze via Facebook in contact met een gezin uit Bornem, dat haar en haar dochter een slaapplek aanbood.

In Bornem kwam Joelija erachter dat het niet meevalt om voor onbepaalde tijd bij een wildvreemd gezin in te wonen. ‘Mijn gastfamilie heeft mij in het begin echt geholpen. Ze hebben vliegtuigtickets voor mij en mijn dochter gekocht, en ze hebben me geholpen om mijn papieren in orde te krijgen. Maar na verloop van tijd was ik een soort babysit voor hun zoontjes. Het is uiteindelijk misgelopen. Toen de man erachter kwam hoeveel uitkering een vluchteling kreeg, vroeg hij plotseling 600 euro huur voor de kamer. Dat wilde ik echt niet betalen.’ Joelija vond al snel een nieuw gastgezin. ‘Ik ben hen enorm dankbaar. Ik ben echt verbaasd over hoe vriendelijk en behulpzaam veel Belgen zijn. Had ik zo veel behulpzame mensen maar in Oekraïne ontmoet.’ Ondertussen deelt ze met een ander Oekraïens gezin een huisje in Gent.

Joelija’s moeder en broer wonen nog steeds in Loegansk, onder Russische bezetting. ‘Het is heel moeilijk om contact te houden.’ Waar de bevolking van de zogenaamde Volksrepublieken door veel Oekraïners meewarig wordt bekeken, toont Joelija vooral begrip. ‘De mensen in Loegansk leven al acht jaar in voortdurende onzekerheid. Zij zijn al blij als ze een dak boven hun hoofd hebben en er niet geschoten wordt. Ze hebben hun hele leven gewerkt om een huis te hebben. Het is toch logisch dat je dat niet zomaar opgeeft.’

Voor mannen in Loegansk dreigen andere gevaren dan inslaande raketten. ‘Een ex-klasgenoot van mij vertelde dat ze zag hoe mannen op straat worden meegepakt en naar een militair kantoor werden gebracht. Het gebeurt voortdurend. Natuurlijk snappen mannen dat ze als kanonnenvoer dienen, maar wat kunnen ze doen? Zou jij weigeren om mee te gaan als je een geweer op je gericht krijgt?’

Ze weet niet wat de toekomst brengt. ‘Mijn dochtertje woont liever in België dan in Kiev. Ze gaat hier ontzettend graag naar school, zelfs al is ze er zowat het enige Oekraïense kindje. Ze spreekt al goed Nederlands. Alles wat ik doe, hangt af van haar. Ik wil niet dat zij weet hoe het is om in oorlog te leven.’

Oleksandr (28) werkt als grafisch designer onder de artiestennaam Savka. Hij maakte de illustraties voor Knacks Mens van het jaar vanuit Kiev, tussen de black-outs door. ‘Aan de universiteit zei mijn lerares me al dat kunst een machtig wapen is. Daarom probeer ik ook in moeilijke omstandigheden als deze te tekenen. Als de elektriciteit uitvalt en ik niet meer op mijn computer kan werken, schakel ik over op potlood en papier. ‘Om mentaal overeind te blijven, doe ik aan yoga. Wanneer ik woede voel, doe ik een donatie om ons leger te helpen. Tijdens de oorlog ben ik met M3TA YOUTH begonnen, een merk waarmee ik merchandise verkoop. De opbrengst gaat naar United 24, het wereldwijd initiatief om Oekraïne te steunen. ‘Al mijn inspanningen zijn nu gericht op hulp. Ik geloof in ons leger. Ik geloof in de overwinning.’