In mei kiezen de Colombianen een nieuwe president. Een van de opvallendste kandidaten is voormalige FARC-gijzelaar Ingrid Betancourt. ‘Het moet kunnen om Colombia te bevrijden van corruptie en armoede’, zegt ze.

Twintig jaar geleden werd Ingrid Betancourt, de toenmalige presidentskandidate voor de partij Verde Oxigeno, ontvoerd door de rebellenbeweging FARC. Zes jaar lang werd ze in de jungle vastgehouden, voor ze uiteindelijk door het leger werd bevrijd. Nu hoopt Betancourt opnieuw president van Colombia te worden. De strijd tegen de corruptie en de nationale verzoening van de Colombianen zijn haar belangrijkste agendapunten.

Bij de vorige presidentsverkiezingen stond het vredesakkoord tussen de overheid en de FARC centraal. Dat akkoord blijft de Colombiaanse bevolking verdelen. Hoe kunt u die polarisatie bestrijden?

Ingrid Betancourt: Ik denk dat ik de enige kandidaat ben die de gevolgen van dit conflict van zo nabij heeft meegemaakt. Ik ken het bloed, de geur van buskruit, de pijn van de ketenen, het misbruik, het geweld. Daarom is het bereiken van verzoening voor mij zo belangrijk.

We willen in de eerste plaats het vredesakkoord versterken. Het akkoord en alle programma’s die eruit voortvloeien dienen nageleefd te worden. We willen garanderen dat als Colombia een vredesakkoord ondertekent, we ook het leven van wie de wapens neerlegt beschermen. Dat is ook de enige manier waarop we kunnen inzetten op vredesonderhandelingen met andere gewapende groeperingen.

We maken een momentum mee waardoor de zaken in een positieve versnelling kunnen komen. De Colombianen willen geen geweld meer. Dat is ook de reden waarom ik besloot om presidentskandidaat te worden. Ik heb het gevoel dat de bevolking inziet dat een fundamentele verandering noodzakelijk is.

Een ander belangrijk thema is de drugsproblematiek. U pleit voor de legalisering van drugs. Is dat geen polemische uitspraak?

Betancourt: Er bestaat een vrij brede consensus bij de bevolking dat de war on drugs een mislukking is. Ondanks alle financiële en militaire inspanningen zijn we er niet in geslaagd om de drugshandel en de drugskartels te stoppen.

Het wordt tijd dat deze regio, en bij uitbreiding de hele wereld, de mogelijkheid begint te evalueren om drugs en de consumptie van drugs uit het strafrecht te halen. Dat wil zeggen dat wie drugs gebruikt niet langer als crimineel wordt beschouwd en daarvoor een gevangenisstraf kan riskeren. De staat zou drugsverslaafden zelfs drugs moeten kunnen aanreiken, zodat die de drugskartels niet verder doen floreren. De middelen die we tot nu toe in de zinloze drugsoorlog hebben geïnvesteerd, kunnen we dan investeren in de boeren die door deze oorlog hebben geleden en in alle andere slachtoffers.

Nu drugs een onderdeel van onze maatschappij zijn geworden, moeten we de kwetsbaren beschermen. Dan komen we bij onze kinderen en jongeren. We moeten massaal inzetten op grootschalige preventiecampagnes. In plaats van te focussen op de oorlog tegen drugs, moeten we het roer omgooien en onze middelen inzetten op de bescherming van onze samenleving.

Colombia heeft ook de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Is dat realistisch?

Betancourt:Met onze partij willen we zeer snel een ecologische transitie doorvoeren. Colombia heeft een enorm voordeel: 68 procent van onze energie is al hydro-elektrisch. De overige energie is afkomstig van steenkool. Die willen we zo snel mogelijk vervangen door nog meer te investeren in windenergie, onder andere door windmolens te plaatsen aan de Caraïbische zee.

Heel belangrijk is ook het Amazonewoud. We denken erover om samen met onze buurlanden die een deel van het Amazonewoud op hun grondgebied hebben liggen een waarde aan het Amazonewoud toe te kennen, op basis van de zorg en de herbebossing die ervoor nodig zijn. Vervolgens zouden we daar de internationale gemeenschap bij kunnen betrekken, omdat zij ook baat heeft bij het voortbestaan van de grote groene long van de wereld.

Ook om de biodiversiteit van Colombia te redden, is het belangrijk om een einde te maken aan de drugshandel. Drugshandel is immers de voornaamste reden voor ontbossing en vervuiling van de rivieren. We willen met Colombia de klimaatdoelstellingen halen. Uit solidariteit met de wereld, maar in de eerste plaats voor de Colombianen zelf om hun een leven in een regio met schone lucht aan te bieden.

Hoe bent u er tijdens uw zes jaar gijzeling in de jungle in geslaagd nooit de hoop op te geven?

Betancourt: De liefde voor mijn familie, mijn kinderen, mijn moeder en mijn vader heeft me gered. Ze heeft me de kracht gegeven om alle vernederingen en geweld te doorstaan. Daarnaast heb ik in het oerwoud ook de liefde van God ontdekt. Door dat geloof ben ik beginnen te denken dat het mogelijk moet zijn om Colombia te veranderen. Het moet kunnen om Colombia te bevrijden van corruptie en van armoede.