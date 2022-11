De buitenlandse pers over de Rode Duivels: ‘De flop van het toernooi’

Over anderhalve week wordt het WK voetbal afgetrapt. Knack las 22 buitenlandse sportbladen en maakte een sterkte-zwakteanalyse van de Rode Duivels.



Sterktes

‘Een centrale as met Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku is wereldklasse. Het middenveld en de aanval van de Belgen bulken van de techniek, balgevoel, kracht en snelheid. Dit team kan van alle kanten voor dreiging zorgen en valt lastig te verdedigen’, schrijft het Zweedse voetbalblad Goal. Dat ruwe, onversneden talent wordt in elke buitenlandse analyse benadrukt. ‘Niemand verheugt zich op een match tegen de Belgen’, vat The Independent samen. ‘Ze blijven een machtsblok om rekening mee te houden.’ Het Amerikaanse Sporting News ziet de Rode Duivels ver komen in Qatar, ‘want spelers van het niveau van Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku stop je niet zomaar af. Voorwaarde is wel dat ze koelbloediger handelen op de moeilijke momenten’. Het Portugese Sports 365 noemt de Belgen ‘een sterrenteam dat respect afdwingt’ en schrijft dat de Rode Duivels ‘hun reputatie van Gouden Generatie zullen waarmaken en voor eeuwig hun stempel zullen drukken op het voetbal’.

België klampt zich vast aan zijn “Gouden Generatie” zoals een overjaarse speler uit de Premier League zich vastklampt aan zijn laatste haarlokken.’ 90min.com

Wanneer voetbalbladen sterren uitdelen voor de grootste WK-favorieten zit België nooit in de hoogste categorie, maar wel tussen de driesterrenlanden daar net achter. Over de voornaamste kanshebbers bestaat een opvallende consensus: Brazilië, Frankrijk of Spanje wordt wereldkampioen. Kevin De Bruyne is de ster bij de Belgen: hij prijkt bij nogal wat WK-specials op de cover. ‘Al geruime tijd de beste middenvelder ter wereld’, vindt voetbalwebsite 90min.com. De Italiaanse Gazzetta dello Sport vroeg vier topcoaches naar hun ultieme WK-elftal. Fabio Capello, Sven-Göran Eriksson, Daniel Passarella en Arrigo Sacchi kiezen allen voor De Bruyne centraal op het middenveld. Sacchi roemt ‘De Bruynes unieke kwaliteit om zowel de aanval te voeden als de verdediging te organiseren’. Drie van de vier zetten Thibaut Courtois in het doel van hun wereldelftal. Alleen Passerella verkiest de Zwitserse keeper Yann Sommer. The Washington Post noemt Courtois ‘een natuurkracht’ en brengt zijn stunts in de Champions League in herinnering. De Amerikaanse krant verbaast zich over de weelde bij de Belgen: ‘Een natie niet groter dan Maryland kampeert al jarenlang aan de top in ’s werelds grootste sport!’

Zwaktes

Het gaat in de Belgische ploegbesprekingen vaak over leeftijd. 90min.com smaalt: ‘België klampt zich vast aan zijn “Gouden Generatie” zoals een overjaarse speler uit de Premier League zich vastklampt aan zijn laatste haarlokken, tot een transplantatie onvermijdelijk wordt.’ De meeste buitenlandse analisten vermoeden dat we van de Belgen het beste al gezien hebben, namelijk in 2018. Dit wordt ‘de laatste dans’ (France Football), de ‘finale kans op glorie’ (Goal.com) of ‘de zwanenzang’ (ESPN). TheSportsman.com weet er een positieve draai aan te geven: ‘Hoewel leeftijd duidelijk een issue is, wordt het gewicht van de verwachting die de Belgen in andere toernooien droegen misschien wel lichter. Daarom kan dit hun jaar worden.’

Van je buren moet je het hebben. Niemand is kritischer voor de Belgische kansen dan de Fransen en de Nederlanders. Voetbal International maakt een doorlichting van zes titelfavorieten, en daar zitten de Rode Duivels niet bij. So Foot stelt vast dat ‘België niet langer aan dezelfde tafel eet als de beste Europese voetballanden’. ‘Zoals gewoonlijk zullen de benen van de Belgen beginnen te trillen bij de eerste grote afspraak, zeker wanneer ze een realistisch voetballende tegenstander treffen’, voorspelt het Franse voetbalblad. Ook The Guardian gelooft niet in een Belgische titel. De Britse kwaliteitskrant publiceert geregeld een ‘WK-power ranking’. Daarin staat België 12e op de 32 deelnemende landen. Roberto Martínez krijgt kritiek omdat hij de generatiewissel bij de Rode Duivels onvoldoende heeft voorbereid. ‘Hij rekent te veel op afgeleefde sterren’, analyseert World Soccer. Ook The Athletic vindt dat ‘de Belgische ploeg moet vernieuwen’, maar legt de schuld niet bij de bondscoach. ‘De oudere spelers blijven staan bij gebrek aan jong talent.’

De voorbeschouwing in Onze Mondial heeft als titel: ‘Maintenant ou jamais.’ Het Franse blad denkt dat het laatste het geval zal zijn. Vooral de Belgische defensie vindt het te min: ‘Alle toernooiwinnaars van het laatste decennium konden rekenen op een onkreukbare verdediging. De Belgen beseffen goed waar hun pijnpunt ligt.’ Marca looft ‘de uitstekende keeper Thibaut Courtois’, maar stelt vast dat ‘het niveau van de Belgische verdedigers verbleekt bij zijn niveau en dat van hun aanvalslijn’. De Belgische defensie en – verrassend – het middenveld krijgen van de Spaanse krant drie sterren op vijf. Het Amerikaanse Sports Illustrated stelt vast dat Jan Vertonghen en Toby Alderweireld samen 68 jaar oud zijn: ‘Dat biedt kansen voor onze Canadese buren.’

Kansen

FourFourTwo vindt de Belgische voetballers die na de Gouden Generatie komen ‘weinig indrukwekkend’, met twee uitzonderingen: Alexis Saelemaekers, die het WK mogelijk mist door een blessure, en Charles De Ketelaere, ‘de technisch vaardige opvolger van Kevin De Bruyne’. Opvallend veel media zien parallellen tussen De Ketelaere en De Bruyne, nochtans spelers met heel andere kwaliteiten. Onze Mondial schrijft dat De Ketelaere ‘een indrukwekkend lichaam (1,92 meter) combineert met finesse, soepelheid en precisie.’ World Soccer noemt het een kwestie van tijd voor ‘de nieuwe poster boy van het Belgische voetbal zijn hoofdrol opeist’.

ESPN vindt dat de doorbraak van Leandro Trossard de bondscoach tot harde keuzes dwingt, ten nadele van Eden Hazard. ‘De aanvaller van Brighton bezorgt Roberto Martínez hoofdbrekens. Hij is in topvorm en in tegenstelling tot Hazard is Trossard fit, speelt hij geregeld en blinkt hij uit. Kijk maar naar zijn hattrick tegen Liverpool.’ Het Spaanse AS noemt Trossard ‘de nieuwe, minder goede versie van Hazard’. Het Amerikaanse CBS Sports ziet ‘een goed team opborrelen richting 2026 – Loïs Openda imponeerde en scoorde tegen Polen, Youri Tielemans lijkt klaar voor een belangrijkere rol – maar momenteel zitten de Belgen in een lastige tussenfase.’

Bedreigingen

Persbureau AP was niet onder de indruk van de afgelopen interlands van de Rode Duivels, waarin ze hun spits moesten missen. ‘Zo veel hangt af van de vorm van Romelu Lukaku, die tot eind oktober kampte met een dijbeenblessure. België wordt een veel betere ploeg als hij erbij is’, schrijft AP. Ondertussen is Lukaku hervallen: het wordt een race tegen de klok om het WK te halen. Op een paar minuten tegen Nederland na heeft de aanvaller al sinds oktober vorig jaar geen interland meer gespeeld, wegens niet fit. Volgens het Franse Foot Mercato speelden de Rode Duivels tijdens zijn afwezigheid ‘amper 45 overtuigende minuten’, namelijk tegen Wales. ‘België is ontzettend afhankelijk van Lukaku. Michy Batshuayi is geen geloofwaardige vervanger’, zeggen ze bij Fox Sports. World Soccer heeft dan weer gezien dat ‘Lukaku niet altijd op de afspraak is tegen de topteams’.

België kreeg geen cadeaus bij de loting. De Rode Duivels zitten in groep F, met Canada, Marokko en Kroatië. ‘Een verraderlijke poule’, schrijft World Soccer. ‘In de tweede ronde volgt wellicht een confrontatie tegen Duitsland of Spanje. Beangstigend!’ Squawka, een website die zich richt op voetbalstatistieken, stippelde het meest waarschijnlijke traject uit dat de Rode Duivels kunnen afleggen op weg naar de finale. Als België wint in zijn groep, zou het achtereenvolgens Duitsland, Portugal en Frankrijk kunnen treffen. Tweede worden in de poule en de Belgen kijken Spanje, Brazilië en Argentinië in de ogen. Loodzwaar.

De Zuid-Afrikaanse website SuperSport ziet de Belgen zelfs sneuvelen in de eerste ronde: ‘Canada wordt de verrassing van het WK, Marokko is veel beter dan gedacht en de Belgische verdediging ziet er fragiel uit.’ Het Britse FourFourTwo voorspelt ‘een herhaling van het EK’. ‘België zal zijn poule overklassen, veel beloven, maar de eerste ernstige titelkandidaat zal te sterk blijken en het afscheid van deze generatie betekenen.’ Match!-magazine bestempelt de Belgen bij voorbaat al als ‘de flop van het toernooi.’