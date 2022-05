Conny Vandendriessche – Miljardendeal

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital neemt een meerderheidsbelang in House of HR, een Vlaams bedrijf dat gespecialiseerd is in personeelsbeleid. Het gaat om een deal van meerdere miljarden. House of HR begon als één uitzendkantoor, in 1995 opgericht in Roeselare door Conny Vandendriessche en wijlen Philippe Cracco. House of HR groeide uit tot het grootste hr-bedrijf in België, en is ook actief in Frankrijk, Nederland en Duitsland. De groep telt 700 kantoren.