Concert royal de la nuit Bozar Brussel

Begin 1653 was de Fronde, de opstand van de Franse hoge adel tegen de feodale monarchie, neergeslagen. De koninklijke familie keerde terug naar Parijs. Op 23 februari liet de eerste minister, kardinaal Mazarin, dat vieren met een hofballet in de Grande Salle du Petit-Bourbon. Het Ballet de la nuit beeldde de overgang uit van de nacht naar de dag, van de duistere periode van de Fronde naar de stralende toekomst onder de jonge Lodewijk XIV. Hij danste in het laatste deel zelf de rol van de zon: de zonnekoning was geboren. Sebastien Daucé wekt met zijn ensemble Correspondances die zonsopgang weer tot leven. Hij heeft de fragmentarisch bewaarde muziek gereconstrueerd en er nog enkele stukken uit Italiaanse opera’s – van Rossi en Cavalli – aan toegevoegd. Geen slecht idee: Mazarin haalde als Italiaan die componisten naar Parijs en de Italiaanse stijl breekt de soms wat stijve Franse hofmuziek.