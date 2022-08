Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Na het spraakmakende OnlyFans: de naakte Vlaamse waarheid, richt documentairemaker Cheeru Mampaey de camera opnieuw op een wereldje waarin het menselijke lichaam centraal staat. In Chasing Beauty: perfectie te koop? wordt de cultus van de plastische chirurgie uitgespit. We volgen onder meer Diaz van Ex on the Beach: Double Dutch die in Istanbul een baardimplantatie liet uitvoeren, met matig succes. Andere getuigenissen zijn positiever, zoals model Céline Bourgeois die cosmetische chirurgie ziet als een hulpmiddeltje voor Moeder Natuur. Hoe ver kan iemand gaan om fysieke perfectie te vinden? ‘Schoonheid mag nooit in het gedrang van gezondheid komen’, zegt dj Anouk Matton. Dat staat in schril contrast met de leerkracht Jelena, die ‘verliefd is op haar neus’ maar er niet meer door kan ademen. En dan is er nog het verhaal van Julie, wier dochter overleed tijdens een zogenaamde Brazilian butt lift. Een portret van een van de vreemdste verslavingen van onze tijd.