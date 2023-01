Charismatische eenvoud

Ook zonder een nieuw model was 2022 een succesvol jaar voor MINI. Met nog meer inschrijvingen dan in 2021, ondanks een tekort aan halfgeleiders en de oorlog in Oekraïne die de productie en uitlevering vertraagden. MINI symboliseert authenticiteit, maar staat ook voor duurzaamheid, vrijheid en blijheid.

‘ Onze klanten zijn onze ambassadeurs!’ Een oneliner zo oud als de straat maar in het geval van MINI wel zeer toepasselijk. MINI-klanten beschouwen zich als lid van een grote familie met vertakkingen over de hele wereld. Zoals dat gebruikelijk is in grote families organiseert MINI geregeld activiteiten die de familieband versterken. De Fan & Track Day van MINI Belux lokte dit jaar ruim 5000 enthousiaste MINI-rijders naar het circuit van Zolder.

Elke MINI is uniek

Wat in 1959 als een schoendoos op wielen wereldwijd een golf van sympathie opwekte, is tot op vandaag een eyecatcher gebleven. Met zijn revolutionaire geesteskind bood Alec Issigonis eind van de jaren vijftig een adequaat antwoord op de brandstofschaarste in het noodlijdende Engeland. Ruim zestig jaar later anticipeert MINI op de voortschrijdende klimaatverandering die de hele wereld treft.

2023 wordt een belangrijke mijlpaal in de bewogen geschiedenis van het merk. Na een jaar zonder een nieuw model onthult MINI op het Autosalon van Brussel de MINI Concept Aceman, een voorafbeelding van de Next Generation MINI. Die wordt gekenmerkt door de compleet nieuwe designtaal ‘Charismatic Simplicity’ en zet nieuwe maatstaven qua gebruik van duurzame materialen. Chroom en leder zijn definitief passé, in de MINI van morgen zijn het textiel en de bekledingsoppervlakken gemaakt van gerecyclede materialen.

Joachim Sas (34), managing director van MINI Belux, heeft het studiemodel in avant-première kunnen bewonderen en is een en al enthousiasme. Hij verwacht een grote toeloop van MINI-eigenaars en fans op de stand. ‘2022 was een zeer uitdagend jaar. Door het chip- tekort en de oorlog in Oekraïne hebben de productie en uitlevering van nieuwe wagens veel vertraging opgelopen en hebben onze klanten veel geduld moeten oefenen. In de tweede helft van het jaar zijn wij erin geslaagd de achterstand in te halen. Sterker nog, wij hebben in 2022 meer auto’s afgeleverd dan in 2021. Bovendien hebben wij het exclusieve karakter van onze modellen kunnen bewaren. Van MINI-klanten is geweten dat zij graag een persoonlijk cachet aan hun auto geven, in de praktijk is elke MINI een unicaat. In de meeste gevallen hebben wij aan hun wensen inzake personalisatie kunnen voldoen.’

De MINI Concept Aceman geeft een beeld van de eerste volledig elektrische cross-over van MINI. © National

A way of life

Het is een publiek geheim, inzake klantentevredenheid en klantentrouw scoort MINI zeer hoog. Dat heeft volgens Joachim Sas te maken met de sterke emotionele band van de MINI-klant met het merk. ‘Er bestaat niet zoiets als dé MINI-klant, toch vormen zij één grote community. Onze evenementen lokken massaal veel volk. Op de Fan & Track Day 2022 in Zolder hebben wij 5000 deelnemers mogen verwelkomen, meteen het grootste MINI-event van het jaar all over the world.’

Op zo’n reünie telt rang noch stand, iedereen spreekt met iedereen over dat ene thema… MINI. ‘Het klinkt misschien banaal, maar onze klanten zijn onze ambassadeurs. MINI symboliseert a way of life waarmee onze klanten zich kunnen vereenzelvigen en veruiterlijken. MINI combineert technologische innovatie met duurzaamheid en staat voor charismatische eenvoud en rijplezier.’

Nog zijn particulieren in de meerderheid maar sinds de introductie van de MINI Electric groeit het aantal professionele klanten in snel tempo. Als satellietmerk van BMW Group profiteert MINI van de knowhow en ervaring van BMW op het gebied van elektrische aandrijving. Omgekeerd draagt het succes van MINI bij aan het dynamisch imago én de goede bedrijfsresultaten van de Duitse autogroep.

Cooper wordt nieuwe modelnaam

Zoals gezegd, 2023 wordt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het merk. In de tweede helft van het jaar zet MINI een opvolger in de markt van het huidige instapmodel. Dat krijgt de modelnaam Cooper en zal leverbaar zijn als 3- en 5-deurs en cabrio, met benzine- of elektromotor. Volgens onze informatie zal hij nog niet te zien te zijn op het komende Autosalon.

Bij een premiumproduct hoort een premiumervaring

Nieuwe en bestaande automerken investeren helemaal niet of alleszins veel minder in fysiek contact met de klant. Zij bouwen geen dealernet uit of bouwen het bestaande af. Welke strategie volgt MINI?

‘Internet is een uitermate belangrijk informatie- en communicatiekanaal geworden. Kandidaat-kopers informeren zich in eerste instantie online over het aanbod op de markt, de reviews van klanten leveren nuttige info op. Dat neemt niet weg dat wij geloven en blijven investeren in ons dealernetwerk vanuit de overtuiging dat bij een premiumproduct een premiumervaring hoort, zowel qua sales als aftersales. Een nieuwe auto kopen is ook een emotionele gebeurtenis, als merk heb je er alle baat bij dat die tegemoetkomt aan de wensen en verwachtingen van de koper. Tevreden klanten komen terug en zijn de beste ambassadeurs van een merk.’

Joachim Sas, managing director van MINI Belux. © National