Chaïm There There Company Leuven

Tijdens de pandemie droegen de acrobatische krachtpatsers van There There Company hun vaders op de schouders in Carrying My Father. Die productie raakte omdat de acrobatie niet werd ingezet om te imponeren maar om het verschil én de liefde te tonen tussen de pezige lichamen van de zonen en de fragiele lijven van hun vaders. There There Company zet circustechnieken in om tederheid zichtbaar te maken. Dat doen ze ook in Chaïm, wat Hebreeuws is voor ‘leven’. In een rushende wereld waarin iedereen bijna altijd buiten adem lijkt, brengen acrobaten Hanna Mampuys en Toon Van Gramberen, de artistieke kern van There There Company, een ode aan de adem. Ze laten een acrobate, een meisje én sopraan Fran Van Lysebettens tuimelen en zingen op het ritme van hun ademhaling. Alles gebeurt op een podium dat er als een dorre vlakte uitziet. Maar bij elke flikflak en hoge do groeit er leven, en hoop.