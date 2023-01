Cellen bestrijden verlamming

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er is nieuws voor mensen die verlamd raakten na beschadiging van hun ruggenmerg. Nature beschrijft welke zenuwcellen gestimuleerd worden door de elektrische prikkels die artsen toedienen om opnieuw activiteit in een beschadigd ruggenmerg te brengen. Het gaat om een celtype dat door de beschadiging het contact met de hersenen verliest. Door elektrische stimulatie kunnen ze opnieuw in het systeem worden opgenomen.

De studie steunde op een methode die artificiële intelligentie gebruikt om uit gegevensbanken van genetische activiteit relevante biologische parameters te distilleren. De neuronen in kwestie vormen een subset van cellen die beweging coördineren.

Eerder schreven neuroloog Aya Takeoka (VIB) en haar team in Nature Neuroscience dat een verandering in de communicatie tussen zenuwcellen in het ruggenmerg herstel na een letsel belet. Het euvel komt vooral op volwassen leeftijd voor – jongeren zijn minder gevoelig voor verlammingsverschijnselen. Fysiek actief proberen te blijven kan herstel bevorderen.