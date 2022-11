Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Fietsen onder de grond

Je kon er al fietsen door de bomen en door het water. Binnenkort zal het in Limburg ook mogelijk zijn om te fietsen onder de grond. In de gemeente Riemst komt er een fietspad in de bekende mergelgroeves. ‘Onze gemeente krijgt er een mooie toeristische troef bij’, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). Het pad dat toegankelijk wordt voor fietsers ligt 30 meter onder grond en is zo’n 350 meter lang.