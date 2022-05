Brussels Jazz Weekend, Brussel

© Wim Van Eesbeek

Laatst tipten we hier al Jazziness, de podcast van het Brussels Jazz Weekend, waarin Knack-medewerker Frederik Goossens de wondere wereld der jazz toegankelijk maakt voor leken. Iets vergelijkbaars valt eindelijk weer live te beleven: na de coronapauze is het BJW live terug, met dozijnen concerten in de Brusselse binnenstad. Van blues met Steven Troch via de beyond-R&B van Esinam tot gipsyjazz met Fapy Lafertin: het is een proeverij à volonté. Het centrum van de actie is de Grote Markt, waar de openingsavond gewijd is aan 100 jaar Toots Thielemans. Pianist Mike Del Ferro brengt nieuwe arrangementen van zijn oude baas, gitarist Philip Catherine eert zijn vriend met Toots’ oude band, en het Brussels Jazz Orchestra laat het Amsterdamse harmonicatalent Hermine Deurlo schitteren als soliste. Zoals baron Thielemans zei: ‘Tijd om uw Kleenex boven te halen.’