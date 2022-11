Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Excuses in realityshow

De deelname van de voormalige Britse minister van Volksgezondheid aan de realityshow ‘I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!’ veroorzaakt hilariteit en ergernis in het Verenigd Koninkrijk. Hancock moest er kamelenpenis eten en zong, erg vals, een nummer van Ed Sheeran. De politicus verontschuldigde zich voor de fouten die hij maakte als minister. Hancock doelt onder meer op een buitenechtelijke affaire die hem zijn job kostte.