Bregje Hofstede

is journalist, columnist en schrijver. Zopas verscheen haar boekje December in de reeks De maanden (Das Mag).



Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Deze vraag vond ik de allermoeilijkste, het was een droevig jaar op alle fronten. Het feit dat ik ‘goed nieuws 2022’ moest googelen, zegt genoeg. Maar zo leerde ik wel dat er een schildpad 190 jaar is geworden.

En wat maakte u boos?

COP 27 en het beschamende gebrek aan daadkracht van onze wereldleiders.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Ik doe niet aan goede voornemens met oud en nieuw. Het werkt beter om je iets voor te nemen wanneer je de emotie voelt, dan op een willekeurige kalenderdag. Als ik het toch had gedaan, waren het er wellicht twee. Een nieuwe roman afwerken: niet gelukt. Minder op mijn telefoon: min of meer gelukt.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

In het Van Gogh Museum zag ik de expo van Etel Adnan, een dichter en kunstenaar die tot na haar negentigste bleef schilderen, met zeer veel vreugde en lef.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Checkout 19 van Claire-Louise Bennett, een eigenzinnig en verrassend boek. De film Tár met Cate Blanchett – naar wie ik eindeloos kan kijken – over de morele kant van makerschap: in hoeverre kun je een maker los denken van zijn werk? Ik heb moeten schaterlachen met de tv-serie Hacks. En een van de artiesten die ik het voorbije jaar het meest heb beluisterd, was Eefje de Visser en haar plaat Bitterzoet.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Ik heb geleerd om enkele paddenstoelen te herkennen en sindsdien pluk ik geregeld grijze cantharellen. Heerlijk met een sjalotje, wat witte wijn, room en pasta.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Mølen, aan de zuidkust van Noorwegen. Het rotsstrand is er bedekt met eeuwenoude grafheuvels. Heel elementair en indrukwekkend.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Volodymyr Zelensky. Hij belichaamt het verzet tegen gewelddadige, autoritaire leiders. Met zeer veel charisma bovendien.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Ik ga met mijn vriend en ons kindje van twee naar Nederland, om te vieren met mijn ouders, zussen en al hun kinderen. Heel veel familie en cadeautjes dus.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Twitter, dat gaat toch op de fles.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik heb er geen. Dat zou mijn boekengebruik doen kelderen.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Ik kijk weinig sport, maar ik was wel onder de indruk van mijn tweejarige die op één avond 120 keer van de kruk op de bank is gesprongen.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Redden is helaas niet meer mogelijk, er is al veel onomkeerbare schade en misschien hebben we zelfs al bepaalde tippingpoints bereikt. Maar we kunnen wel nog bepalen hoe rampzalig we het laten worden.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Ik hoop dat de Israëlische regering inziet dat een apartheidsregime iederéén ontmenselijkt.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Iedereen weet dat je niet gelukkiger wordt van meer spullen of Instagram, en dat een treinreis naar Slovenië net zo fijn is als een vliegtuigtrip naar Bali. Maar we doen er niets aan. Ik wens iedereen dus de moed om zichzelf te bevrijden van wat we allang als leugens herkennen.