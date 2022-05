Bonaparte Opera Ballet Vlaanderen, Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ogen als hete kolen, een rauwe stem die minzaam kan fluisteren, dreigend kan briesen én breekbare aria’s kan zingen, plus een hart dat klopt voor het muziektheater. Dat alles zet acteur Stefaan Degand in om tijdens het Antwerp Spring Festival (17-24/05 in de Handelsbeurs op de Meir) Napoleon Bonaparte te vertolken. De twee andere troeven die van de solo Bonaparte een must-see maken, zijn librettist Tom Lanoye en componiste Hanne Deneire. Lanoye maakt van zijn operadebuut een ode aan het speelse Nederlands. Deneire voegt daar kleurrijke orkestmuziek aan toe, waarin ze de stem en de muziekinstrumenten speels en passioneel in elkaar laat grijpen Achter Napoleons megalomanie ging een gehavend man schuil die nu, twee eeuwen na zijn dood, zijn ziel blootlegt.