Het was een van de twee redenen waarom ik bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA wilde stemmen: Bart De Wever beloofde ons in Antwerpen een wandelbrug over de Schelde, én de sloop van de Stadsschouwburg aan de Vogelenmarkt. De afbraak daarvan staat ondertussen voor 2026 gepland, maar de weerstand groeit. Vorige week tekenden heel wat experts protest aan, onder wie zelfs de Vlaamse Bouwmeester: het gebouw past zo goed in de omgeving, en – ik verzin het niet – bovendien komt er veel te veel CO2 vrij als je het neerhaalt.

Ik kan alleen maar denken: die mensen zijn nog nooit naar een musical gaan kijken in de Stadsschouwburg.

Een lelijkere, slechtere schouwburg is er in Antwerpen niet te vinden, waar het publiek zo opeengedrukt zit als in de – zo stel ik het me althans voor – benepen theaterzaal van een cruiseschip. Alle grandeur die bij theater hoort, ontbreekt. Het Paleis ernaast is zo mogelijk nog treuriger, waar de meest wonderlijke producties voor jongeren worden getoond in een pand dat eerst alle energie en daarna alle levenslust uit de jonge toeschouwers zuigt. Een uitstekend idee om daar de sloophamer in te zetten. Het slopen van een theaterzaal is, terzijde, natuurlijk ook wel aanzienlijk eenvoudiger dan het werkelijk managen ervan. De N-VA’ers in de raad van bestuur van het Toneelhuis, enkele honderden meter verderop, hebben al bewezen dat ze daar dan weer absoluut geen verstand van hebben.

Een uitstekend idee om de sloophamer in de Stadsschouwburg te zetten.

Op de plaats van de Stadsschouwburg, gelegen aan het Theaterplein, moet uiteraard gewoon een nieuwe theaterzaal verrijzen, dit keer een van wereldklasse. Misschien kan de structuur zelfs behouden blijven, zodat het verleden niet helemaal hoeft te worden uitgewist. Helaas, nu wordt het iets ingewikkelder. Dit Antwerpse stadsbestuur is voor geen stuk betonrot te vertrouwen met zulke vastgoedprojecten. Elke Antwerpenaar die zijn stad graag ziet, hoort doodsbang te zijn voor wat in de plaats van de Stadsschouwburg zal komen. Net zoals het Kievitplein aan DPG Media is gegeven, en vervolgens totaal verpest werd met een immens televisiescherm, acht ik dit stadsbestuur in staat om ook deze site uit te besteden. De hoofdzetel van een groot bedrijf – Katoennatie, misschien? – kan Antwerpen maar wat centen opleveren. Te hopen valt dat PFOS-klokkenluider Thomas Goorden, liefst meteen als intendant, de stad op een hoogst onaangename manier op de vingers kijkt terwijl er over de toekomst van het Theaterplein wordt beslist. Anders verlangen we straks met nostalgie terug naar het lelijkste gebouw van Antwerpen.