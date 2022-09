Arié Mandelbaum Joods Museum Brussel

Na de expo over de jonggestorven kunstenaar Stéphane Mandelbaum presenteert het Joods Museum een overzichtstentoonstelling rond het werk van zijn vader Arié, 83 ondertussen. Getriggerd door Picasso, Léger en Aragon besloot die, zeer tegen de zin van zijn Pools-Joodse familie, op zijn zestiende de school te verlaten en zijn leven aan de schilderkunst te wijden. De expo blikt terug op de banden tussen vader en zoon, maar ook thema’s als intimiteit, identiteit en lichamelijkheid komen aan bod. Bovendien was Mandelbaum, die als kind de oorlog overleefde, altijd al een geëngageerde artiest die de tijdgeest wilde vatten. Mei ’68, Patrice Lumumba, Abu Ghraib: het passeert allemaal de revue in het werk van de Brusselaar, die ondertussen al zestig jaar tussen het persoonlijke en het politieke opereert. Een expo als een dagboek op doek.