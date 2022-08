Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dit melodrama uit 1974, waarin een witte poetsvrouw van middelbare leeftijd in het München van de vroege jaren zeventig verliefd wordt op een twintig jaar jongere Marokkaanse gastarbeider, is Fassbinder op zijn best. De Duitse meester ging te leen bij zijn idool Douglas Sirk en diens somptueuze Amerikaanse technicolorspektakels uit de jaren vijftig – denk All That Heaven Allows en Imitation of Life. Met hetzelfde kleurenpalet schildert hij evenwel een grauwer portret. Angst essen Seele auf, dat onder de titel Ali: Fear Eats the Soul voor Fassbinders internationale doorbraak zorgde, is tegelijk een ongemakkelijke studie van racisme en groepsdruk en een ode aan de kracht van de liefde. Een moraliserende wijsvinger zult u er niet in tegenkomen, morele vraagstukken des te meer.