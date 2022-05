‘Als een vlieg op de muur’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Documentaire, Petite fille (2020) © National

Waarom is dit een aanrader?

Senne Misplon: Vaak vragen mensen me of ik hun een film over transpersonen kan aanraden, en tegen- woordig geef ik altijd hetzelfde antwoord: Petite fille. Als kijker ben je een vlieg op de muur in het gezin van het achtjarige transmeisje Sasha. Thuis krijgt ze de ruimte om te zijn wie ze is, maar in het traditionele Franse dorp waar ze woont, botsen zij en haar ouders op heel wat weerstand. Op school willen de directie en de leerkrachten haar bijvoorbeeld niet als een meisje behandelen. Ook visueel is de film heel sterk. Doordat de camera bijna de hele tijd op Sasha’s ooghoogte staat, kun je je veel makkelijker in haar inleven. Geniaal.

Senne Misplon © National

Wat maakt deze documentaire zo veel beter dan andere films over transpersonen?

Misplon: In de meeste films gaat het altijd weer over de problemen in het gezin van een transpersoon. Maar in Petite fille zien we een heel gewoon, warm gezin dat samen vecht om erkenning. In tegenstelling tot veel andere films wordt er ook niet zo overdreven op het lichamelijke aspect gefocust. En het gaat over een klein kind. Daardoor laat de film ook kijkers die het misschien wat moeilijker hebben met transpersonen niet onberoerd.