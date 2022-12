Alexia Bertrand

is kersvers staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming (Open VLD).



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat de Democraten in de Verenigde Staten het populisme van Donald Trump hebben kunnen tegenhouden. Het is mooi dat de democratie overwint en dat men beseft dat een wijze leider te verkiezen valt boven een zogenaamd ‘sterke’ leider.

En wat maakte u boos?

De recente rellen in Brussel. Voetbal moet een feest blijven.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Meer sporten: ik ben vooral vaak gaan fietsen met mijn gravelbike, onder meer in het Zoniënwoud en de Vlaamse Rand. Nu staat dat sporten weer op een lager pitje, dus ik zal het me opnieuw moeten voornemen.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

Dat mensen kunnen veranderen. Mijn oma zei altijd dat mensen na hun 25e niet meer veranderen en dat je ze dus moet aanvaarden zoals ze zijn. Maar ik heb dit jaar het tegendeel gezien, een hoopgevende ontdekking.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Maybe You Should Talk to Someone van psychotherapeute Lori Gottlieb. Dat boek, vol empathie en goedhartigheid, gaat over die verandering van mensen. De film Simone Veil, A Woman of the Century vond ik erg inspirerend. Voor tv heb ik weinig tijd, maar ik ben begonnen aan het nieuwe seizoen van Borgen en met mijn dochters bekijk ik geregeld een aflevering van Grey’s Anatomy. En de beste artiest is mijn zus, jazz-zangeres Stéphanie Bertrand en haar band The Haze.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Elke pasta bij Coin Coin, een supergezellig en lekker Italiaans restaurant in Sint-Pieters-Woluwe.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Tijdens de herfstvakantie ging ik met mijn gezin wandelen in de Zwitserse bergen. Het dorpje Les Collons heeft mijn hart gestolen.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Mahsa Amini, de Iraanse vrouw die de strijd voor democratie en vrijheid met haar leven heeft betaald. In het Westen vergeten wij soms dat die rechten nooit verworven zijn.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met de familie. Onze traditie is dat de tieners iets moeten delen over wat ze het voorbije jaar hebben geleerd. Dat kan een stukje piano zijn, maar net zo goed een filosofisch betoog. Heel mooie, warme momenten.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Helaas zal ik eerder méér op sociale media moeten vertoeven. Als politicus moet je burgers informeren, iets wat ook steeds meer online gebeurt.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, voor de kinderen. Als Grey’s Anatomy iemand kan inspireren om geneeskunde te studeren, zou ik heel blij zijn.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Remco Evenepoel die de Vuelta won.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ja, maar we hebben steeds minder tijd en moeten dus dringend knopen doorhakken, onder meer over kernenergie.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Alle families die ruzie hebben. Om te beginnen: de Windsors en Harry en Meghan.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Hetzelfde als ieder jaar: geluk en gezondheid. Als mijn vijanden gelukkiger zijn, zullen ze ook vriendelijker worden. En gezondheid wens ik iedereen toe. Sinds covid begrijpt iedereen pas echt de betekenis van die wens.