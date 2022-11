Al het eten van de wereld in de Seefhoek

Onze voorouders ontdekten de wereld en namen alles mee: specerijen, koffie, tomaten, aardappels. Met diezelfde insteek trekt Daphne Aalders de Seefhoek in, op zoek naar exotische ingrediënten voor haar recepten.



Demba Mbengue, uitbater van Sunu Market

‘Dit is de typische Congolese boon. Als je hem kookt, wordt hij heel zacht’, zegt Demba Mbengue terwijl hij de groene bonen aanwijst die uitgestald liggen in een houten kist. In Sunu Market verkoopt hij vooral Afrikaanse, maar ook Aziatische en Latijns-Amerikaanse producten.

Mbengue vindt het fijn als mensen zijn producten leren kennen. ‘Hoe meer mensen ze ontdekken, hoe meer mensen ze kopen, hoe meer werk dat creëert in de regio’s waar ze vandaan komen. Dat is ook belangrijk.’

Vijftien jaar geleden startte voormalig culinair journalist Daphne Aalders een kookatelier op het De Coninckplein in Antwerpen. Ze was toen niet vertrouwd met de buurt, maar zodra ze de wijk leerde kennen, ontdekte ze naar eigen zeggen het paradijs. ‘Als je hier rondwandelt, voelt het alsof je op vakantie bent.’

Rachid Ghannouch, uitbater van Olayfa

‘Welke van deze amandelen zijn de beste?’ vraagt Aalders aan Rachid Ghannouch, die een Marokkaanse winkel uitbaat. ‘Dat hangt er vanaf waarvoor je ze wilt gebruiken’, lacht hij. En voor we verder kunnen praten, duwt hij een schep onder onze neus. ‘Proef maar.’

Inspiratie voor haar recepten vindt Aalders in deze buurtwinkels. ‘Om te reizen hoef je het land niet per se uit te gaan’, zegt ze, ‘de hele wereld zit hier’. Als ze nieuwe producten ontdekt, vraagt ze de winkeliers om uitleg.

In haar atelier ontvangt Aalders groepen die zich willen verdiepen in de zogenaamde exotische keukens. ‘Alle ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, vind je in dit type winkels.’ Voor wie daar niet zomaar durft binnen te stappen, organiseert ze ook culinaire wandelingen. ‘Eenmaal binnen, kijken de mensen hun ogen uit.’

Marcel Chin, uitbater van Asia Food

In Chinatown slaat Aalders een praatje met Marcel Chin, die al dertig jaar Asia Food uitbaat. Hij vindt het jammer dat traditionele gerechten verwesterd worden. ‘Tegenwoordig heb je kant-en- klare Samyangnoedels met carbonara- of kaassmaak. Daar is niets Aziatisch meer aan.’

‘Maar eten zorgt wel voor verbinding’, zegt Aalders. ‘Dat klopt’, beaamt Chin. ‘En daar is de Chinese gemeenschap heel goed in. Misschien een tip voor westerlingen die in onze restaurants komen eten: bestel niet één gerecht alleen voor jezelf. Waarom zou je niet delen? Als wij uiteten gaan, is dat altijd met een grote groep. En als de tafel er tegen het einde van de avond uitziet als een slagveld, weet je dat het een geslaagde maaltijd was.’

Daphne Aalders, auteur van Al het eten van de wereld

De Seefhoek in Antwerpen-Noord evolueerde de laatste decennia van een volkse wijk tot een diverse buurt met 127 nationaliteiten. ‘De Seefhoek heeft veel te bieden’, zegt Aalders. ‘Zonder de mensen van over de hele wereld, die vaak in een grootstad aankomen en daar een winkel beginnen om te overleven, zou mijn kookboek er vandaag niet liggen.’

In Al het eten van de wereld staan enkele traditionele gerechten, maar meestal geeft Aalders er haar eigen twist aan. ‘Er bestaat slechts één manier om het deeg van de Chinese crystal skin dimsum te maken, maar met de vulling kun je spelen. De Cambodjaanse bananenbloemsalade vul ik met witloof, wat natuurlijk ook mijn eigen interpretatie van dat gerecht is.’

Samen met fotografe Aurélie Geurts trekt Aalders als een hedendaagse ontdekkingsreiziger de Seefhoek in, gefascineerd door alles wat in haar ogen exotisch is. In het kookboek vormen de ingrediënten en recepten de sterspelers tegen een decor van buurtwinkels en hun uitbaters.

Probeer Daphnes recept voor mungbonenpannenkoekjes via weekend.knack.be/alhetetenvandewereld.

Rachid Ghannouch © Aurélie Geurts

Marcel Chin © Aurélie Geurts

© Aurélie Geurts