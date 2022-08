Nadat Amnesty International een kritisch rapport over het Oekraïense leger had uitgebracht, kwam topvrouw Agnès Callamard in een storm van kritiek terecht. Zo kreeg Amnesty het verwijt aan victim blaming te doen en Rusland in de kaart te spelen. Oksana Pokaltsjoek, de Oekraïense Amnesty-directeur, nam uit onvrede ontslag. Volgens Callamard wordt Amnesty bekritiseerd door ‘Oekraïense en Russische mediabendes en trollen’ en doet het Oekraïense leger onvoldoende om zijn burgers te beschermen.