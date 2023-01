Aan de kant van de klant

De Nederlandse Van Mossel Automotive Groep is in vier jaar tijd uitgegroeid tot de grootste autogroep in ons land. Die explosieve groei valt samen met de komst van Koen Claesen. Als CEO is hij zowel het eerste aanspreekpunt als degene die het laatste woord heeft bij Van Mossel Belux.

‘Als CEO en spreekbuis van Van Mossel Automotive Belux vind ik het niet meer dan normaal dat het nummer van mijn mobiele telefoon op de website staat en dat ik op elk uur van de dag bereikbaar ben voor mijn medewerkers en klanten. Op die manier ervaar ik uit eerste hand wat hen bezighoudt, welke verwachtingen zij koesteren én waar ikzelf of een collega in hun ogen tekortschiet. Die persoonlijke gesprekken zijn zeer verhelderend en leerrijk omdat ik steeds probeer zelf het goede voorbeeld te geven en een inspiratiebron te zijn − Lead by Example. Goede resultaten komen niet vanzelf. Het draait om vertrouwen, het afdwingen van respect en het aansturen en motiveren van medewerkers. Dat bekom je door zelf de handen uit de mouwen te steken en toegankelijk te zijn. Open en eerlijk met elkaar communiceren vormt de basis en behoort tot de kernwaarden van ons bedrijf.’ Aan het woord is Koen Claesen (43), getrouwd en vader van twee jonge kinderen, en sinds januari 2019 CEO van Van Mossel in België en Luxemburg.

© National

Zelf ondernemer worden

Het Nederlandse autobedrijf was geen onbekende voor Claesen. Van 2013 tot 2019 adviseerde hij, in zijn hoedanigheid van partner van Ernst & Young (EY), de directie van Van Mossel bij de voorbereiding van de intrede op de Belgische markt. Hij wist dus wat hem te wachten stond toen topman Eric Berkhof hem voorstelde CEO te worden van Van Mossel Belux. ‘Het was geen gemakkelijke beslissing om EY te verlaten, maar de drive om zelf ondernemer te worden, heeft de doorslag gegeven.’

Wij zijn nu vier jaar verder en Claesen kan terugblikken op een succesvol parcours. ‘Van Mossel is in no time uitgegroeid tot de grootste autogroep van het land en is in elke grote stad van Vlaanderen aanwezig met een of meerdere merken. Voor elk van die merken streven wij naar een marktaandeel van 15 procent, voor een aantal merken is dat target al bereikt. Het winstobjectief voor de groep ligt voor 2022 op 110 miljoen euro.’

One-stop shop

‘Vandaag telt Van Mossel Belux 1765 medewerkers, ruim 100 dealerships, 12 carrosseriebedrijven en 6 leasemaatschappijen en verdelen wij 24 merken, van Abarth tot Suzuki. Wij streven ernaar de meest aanbevolen aanbieder te zijn van mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord. Bij ons vindt de klant alles onder één dak, Van Mossel is als one-stop shop vrij uniek. Wij leveren alle diensten zelf en doen geen beroep op externe partners. Bij onze overnames zijn wij strategisch te werk gegaan en hebben regionale clusters van merken en activiteiten gevormd. Daardoor kan een klant die in Hasselt woont voor een onderhoudsbeurt van zijn auto terecht bij Van Mossel in de stad waar hij werkt. Door die clusters kunnen wij ook de backoffice werkzaamheden efficiënter organiseren en zo onze personeels- en beheerskosten drukken. Schaalvergroting maakt dat mogelijk. Om die te kunnen realiseren, moet je kunnen rekenen op de steun van kapitaalkrachtige aandeelhouders met een langetermijnvisie. Voor kleine familiale bedrijven is dat niet haalbaar. Zij hebben gouden jaren beleefd, maar zijn nu niet meer rendabel. De elektrificatie vereist een compleet nieuw verdienmodel voor een dealer. De herinrichtingskosten lopen zeer hoog op, bovendien worden bijkomende bekwaamheden gevraagd van het personeel. Automecaniciens moeten worden omgeschoold tot elektromecaniciens, verkopers moeten leren omgaan met sociale media en met het snel veranderende koopgedrag van de particuliere klant. De jonge generatie leeft op maandbasis en kiest almaar meer voor private lease… 275 euro per maand, all-in! Zonder zich zorgen te moeten maken over de restwaarde, dat risico is voor rekening van onze leasemaatschappij. De Belgische automarkt verschilt bovendien van andere door het hoge aandeel aan salariswagens. In ons geval bedraagt de B2B-verkoop 70 procent van onze omzet. Ook hier geldt dat de omgang met de B2B-klant een specifieke approach vereist. Van Mossel investeert daarom veel tijd en geld in bijscholing. Vanaf nu komt het eropaan onze koppositie te consolideren en te focussen op duurzame projecten, die de tevredenheid van onze klanten én de motivatie van onze medewerkers versterken. Een ploeg is zo sterk als zijn zwakste speler.’

Van Mossel biedt alle diensten aan onder één dak. © National

Het autosalon van Brussel komt eraan. Vindt Koen Claesen dat een opportuniteit?

‘Natuurlijk is dat goed nieuws. Eindelijk! Het ergert mij dat dé auto constant in een negatief daglicht wordt gesteld. Ik hoop dat het autosalon voor een kentering zorgt. Van de kant van de merkinvoerders verwacht ik dat zij alles uit de kast halen om de particuliere verkoop te stimuleren. Als Van Mossel blijven wij kandidaat-kopers op een objectieve manier informeren over het aanbod dat het best tegemoetkomt aan hun mobiliteitsprofiel. Als autogroep verkopen wij 24 merken, maar wij zijn aan geen enkel merk schatplichtig. Van Mossel staat aan de kant van de klant!’