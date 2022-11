Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens The Journal of Hepatology zouden er tegen 2040 55 procent meer leverkankers geregistreerd worden dan in 2020. Om dat te vermijden moet er efficiënter tegen hepatitisvirussen gestreden worden en tegen overmatig alcoholverbruik en overgewicht.