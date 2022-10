Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens een studie in Proceedings of the National Academy of Sciences verliest het coronavirus in de lucht soms in 20 minuten tijd 90 procent van zijn capaciteit tot infectie. Luchtvochtigheid was een bepalende factor in de snelheid van verlies.